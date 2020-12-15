Многодетная мать, у которой забрали 5 детей, прячется от суда в Новосибирске

Многодетная мать не явилась на заседание суда по лишению ее родительских прав. Фото: Анна Тажеева.

В Советском районном суде 15 декабря должно было состояться заседание по лишению родительских прав матери пятерых детей. Решение пришлось перенести – женщина проигнорировала повестку и в суд не явилась.

Напомним, сибирячка прославилась на всю Сибирь в июне этого года. На многодетную мать пожаловалась общественникам ее родная сестра. После визита опеки и соцслужб, ребятишек изъяли из семьи. С тех пор в жизни неблагополучной родительницы мало что изменилось в лучшую сторону.

- За полгода она один раз только передала пачку памперсов в приют, хотя пособия получает на детей исправно, - рассказала КП-Новосибирск общественница Анна Тажеева. - Она деньги снова тратила на дорогой алкоголь, сауну и оплачивала зоопарк детям своего нового ухажера. Ее собственные дети уже в базе усыновления. Надеюсь, в новых семьях они станут любимыми и счастливыми.

Тем временем родственники многодетной матери утверждают, что она вновь беременна.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru