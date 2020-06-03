2020-06-03T20:44:48+03:00
Общество

«Устала, у них характер дебильный»: многодетная мать получила 50 тысяч от государства и написала отказ от пятерых детей

В опеку пожаловалась общественница, в итоге детей изъяли. Но активистка теперь переживает, что разрушила семью, просит дать маме шанс
Никита МАНЬКО
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Детей изъяли органы опеки и отдела ПДН. Фото: предоставлено Анной ТАЖЕЕВОЙ.Детей изъяли органы опеки и отдела ПДН. Фото: предоставлено Анной ТАЖЕЕВОЙ.
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Жительница Новосибирска решила отказаться от пятерых малышей в День защиты детей. И это после того, как получила помощь от государства - те самые 10 тысяч на каждого ребенка. Решила не тратить деньги на сыновей и дочерей, а прокутить. Детей оставила с сожителем-гастарбайтером, дома при этом не было даже булки хлеба. Когда в дело вмешалась неравнодушная активистка, детей забрали. Казалось бы, женщина должна одуматься. Но та, наоборот, планирует написать отказную. Теперь общественница переживает, что разрушила семью. По ее мнению, опека должна поработать с мамой-кукушкой, спасти ее от алкоголизма и уговорить общаться с малышами. Ведь дети скучают по маме...

Старшему - 6 лет, младшему - всего 2 месяца. Фото: предоставлено Анной ТАЖЕЕВОЙ.

Старшему - 6 лет, младшему - всего 2 месяца. Фото: предоставлено Анной ТАЖЕЕВОЙ.

«СДАЛА» СЕСТРА

Историю о разлучении семьи КП-Новосибирск рассказала местная активистка Анна Тажеева, известная в городе как борец со школьными поборами. Именно с ее подачи специалисты отдела опеки нагрянули в однокомнатную квартиру в Советском районе и забрали детей оттуда. Всего в семье пятеро детей в возрасте от 2 месяцев до 6 лет.

Анна объясняет, почему сообщила в органы о семье.

- Мне позвонила знакомая, двоюродная сестра этой самой матери. Родственница сообщила, что Валя (назовем так многодетную женщину. - Прим. ред.) получила обещанные детские пособия - по 10 тысяч рублей на каждого - и ушла в загул. Дети же остались без присмотра, - рассказала КП-Новосибирск общественница Анна Тажеева.

Тогда активистка решила сама проверить, в какой ситуации оказались дети. Побывала в той самой квартире.

Малыши играли и веселились, как ни в чем не бывало. Без мамы они остаются не в первый раз. Фото: предоставлено Анной ТАЖЕЕВОЙ.

Малыши играли и веселились, как ни в чем не бывало. Без мамы они остаются не в первый раз. Фото: предоставлено Анной ТАЖЕЕВОЙ.

«РЕБЯТ КОРМИЛИ СТАРОЙ ЖАРЕНОЙ КАРТОШКОЙ»

Дверь открыл дошкольник, впустил незнакомую женщину. На кухне сидел мужчина восточной внешности - трезвый, улыбчивый. Он представился отцом младшей девочки, которой несколько месяцев. Квартира однокомнатная, но обстановка не самая ужасная: дети одеты в чистую одежду, по комнате расставлены кроватки, диванчики, на полу яркий палас. Всюду игрушки. Правда, малыши чесались.

- Это у нас воду отключили, - объяснил с акцентом мужчина.

- Вроде и никакого ужаса не было - дети не истерзаны, веселые. С другой стороны, они не смогли сказать, когда ели в последний раз. Мы заглянули в холодильник - там пусто! Не было даже смеси для двухмесячной крошки. Ребят кормили только старой жареной картошкой, даже без масла, - продолжает Анна Тажеева.

Мужчина рассказал, что он отделочник, приехал из Средней Азии. Но сейчас работы нет, к тому же ему надо сидеть с детьми. У гастарбайтера был временный вид на жительство и разрешение на работу, но сроки истекли. По документам детям он никем не приходится, однако следит за ними, моет, кормит, развлекает, пока мамы нет дома.

- Пьет? Не знаю, пьет или нет, - уходит он от ответа на вопрос о своей сожительнице.

Где вообще сейчас Валентина, усатый нянь ответить так и не смог.

Тогда Анна вызвала сотрудников из органов опеки и отдела ПДН, чтобы помогли разобраться с этой семьей. Ребятишки обступили пришедших в гости тетушек, затараторили про мультфильмы, книжки, комаров, которые их покусали во время прогулки. Вроде бы нормальные дети, но мамы-то дома нет. По словам соседей, последние сутки она здесь не появлялась, дозвониться до нее тоже не получилось. Органы опеки приняли решение забрать детей из квартиры. Все сделали быстро - в тот же вечер.

Соседи также рассказали, что в квартире часто появляются незнакомцы, вроде как приходит и еще один отец. Кто-то из мужчин иногда берет детей к себе ночевать…

Социальные службы забирают малышей, так как не смогли найти их мать. Фото: предоставлено Анной ТАЖЕЕВОЙ.

Социальные службы забирают малышей, так как не смогли найти их мать. Фото: предоставлено Анной ТАЖЕЕВОЙ.

«Я ОТ НИХ УСТАЛА»

Родственники Валентины смогли до нее дозвониться только утром. Но мама не торопилась забирать детей.

- Я ей говорю: «У тебя детей забрали! «Ты что делаешь?» Она отвечает: «Мне плевать. Забрали и забрали, я от них устала. Ни погулять выйти, ни на работу… Характер у них дебильный, все в отца. Огрызаются, дерутся». Она собралась писать отказ от детей на три месяца. Мол, отдохнет и заберет обратно, - говорит сестра Валентины.

С корреспондентами КП-Новосибирск многодетная мама вести диалог отказалась:

- Не буду ничего комментировать.

Анна Тажеева считает, что органы опеки поступили правильно, забрав детей, но семью все-таки разрушать нельзя. Надо решить проблему, помочь их непутевой маме.

- Надо закодировать ее. Не допустить вновь, чтобы дети оказались не пойми с кем на несколько дней. Забрать - проще всего, - переживает за малышей Анна.

МНЕНИЕ ЮРИСТА: ДЕТСКОЕ ПОСОБИЕ МОЖНО ВЕРНУТЬ ГОСУДАРСТВУ

Новосибирский юрист Инесса Рябинина уверена, что мать не смогут лишить родительских прав - для этого нужны серьезные основания. Это может быть насилие в отношении детей, хронический алкоголизм и так далее. Само по себе отсутствие продуктов в холодильнике не может быть основанием для суда. Мать имеет полное право передать детей на воспитание в социальный центр, пока не наладится ее материальное положение, а затем забрать их. Но женщину могут наказать за нецелевые траты единовременных детских выплат на каждого ребенка.

- Социальное пособие, как и материнский капитал, родители обязаны тратить с целью улучшить жизнь ребенка. Социальные службы могут обратиться с иском в суд и взыскать с матери деньги, которые она потратила на свои развлечения. Но специалистам отдела опеки предстоит доказать, что 50 тысяч рублей потрачены не на детей, - прокомментировала КП-Новосибирск юрист Инесса Рябинина.

Корреспондент КП-Новосибирск направил запрос в органы опеки, чтобы выяснить, как будет решаться вопрос с семьей, действительно ли через три месяца детей вернут матери и будут ли пытаться лишить женщину родительских прав.

Многодетная мать получила 50 тысяч от государства и написала отказ от пятерых детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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