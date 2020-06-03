2020-06-03T14:20:47+03:00
Общество

Мать пятерых детей пропила президентские выплаты, разозлив опеку

У жительницы Новосибирска разом изъяли пятерых ребятишек, их мама ушла в загул, оставив малышей с гастарбайтером
Никита МАНЬКО
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Дети, которых мама бросила одних в квартире. Фото: Анна ТАЖЕЕВАДети, которых мама бросила одних в квартире. Фото: Анна ТАЖЕЕВА
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В Новосибирске опека и сотрудники ПДН разом изъяли из семьи пятерых детей. Их мама получила деньги от государства (те самые 10 тысяч рублей на каждого ребенка) и на радостях ушла в запой, оставив ребятню своему безработному сожителю-гастарбайтеру. Самому младшему ребенку 2 месяца, старшему — шесть лет. При этом иностранец, который стал нянькой, является отцом только одного ребенка – самого младшего.

О том, что дети оставлены мамой, забили тревогу родственники. Они обратились к общественнице Анне Тажеевой. Та пришла в однокомнатную квартиру и застала детей одних с гастарбайтером. Он заявил, что не знает, где их мама.

Активистка сначала сняла видео из квартиры «кукушки», а потом подняла на уши опеку и отдел ПДН. Детей в итоге решили изъять. Впрочем, Анна Тажева не категорична, говорит, что их мать должна исправиться, одуматься, надеется, что женщина возьмет себя в руки.

— Я боюсь, что ее лишат родительских прав, — прокомментировала КП-Новосибирск Анна Тажеева. — Хотелось бы не разрушить семью, а помочь ей.

Общественница говорит, что в принципе дома было чисто, дети были без травм, следов насилия, главная претензия, что мама бросила их одних и плохо кормила, холодильник в квартире был пустой. И такое происходит, по словам соседей, не в первый раз.

— Ей надо закодироваться, пройти какой-то курс и начать уже заботиться о ребятишках. Это не самый запущенный случай, хочется, чтобы дети все-таки остались с мамой, — говорит Тажеева.

Подробнее в ближайшее время на нашем сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Мать пятерых детей пропила президентские выплаты, разозлив опеку
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