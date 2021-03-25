В Новосибирске около ГПНТБ загорелся троллейбус: это попало на видео

В Новосибирске, вечером 25 марта рядом с ГПНТБ загорелся троллейбус. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске, вечером 25 марта рядом с ГПНТБ загорелся троллейбус. Все происходящее засняли на видео очевидцы, позже ролик попал в сеть.

— В салоне троллейбуса, курсирующего по маршруту №7, начало разгораться пламя, — сообщается в паблике «АСТ-54» Вконтакте.

На кадрах ролика видно, что возгорание случилось в водительской кабине троллейбуса. К счастью, пассажиров в транспорте на тот момент уже не было.

В комментариях под постом многие сибиряки предположили, что причиной произошедшего могло стать короткое замыкание. Некоторые люди отметили, что такие инциденты стали все чаще случаться с транспортом, которому много лет:

— Не удивительно, что это произошло. Судя по всему, троллейбус совсем не новый.

— Короткое замыкание, наверное.

— Что-то часто у нас с транспортом что-то происходит, — пишут люди.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, в городском автобусе внезапно забил фонтан.

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