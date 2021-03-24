«Наткнулся на рифы?»: в новосибирском автобусе забил фонтан

Новосибирцы засняли на видео и выложили в сеть фонтан, который неожиданно забил в городском троллейбусе. Фото: Кадр из видео
Новосибирцы засняли на видео и выложили в сеть фонтан, который неожиданно забил в городском автобусе. На кадрах ролика видно, что струя воды вырвалась из-под пола транспорта.
— В Новосибирск пришла весна, и в автобусе №36 забил фонтан, — сообщается в паблике Вконтакте «АСТ-54», где и было опубликовано видео.
Произошедший инцидент позабавил сибиряков. В комментариях под постом люди не смогли удержаться от шуток:
— Это забил новый источник.
— Он что, наткнулся на рифы?
— Хоть бы не затонул он, с такой пробоиной.
— Это ж насколько там глубокая лужа должна быть, что такой фонтан? — пишут люди.
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