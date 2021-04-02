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Происшествия2 апреля 2021 14:41

Одиннадцатиклассника приговорили к штрафу за взлом сайта министерства образования Новосибирской области

Ему придется заплатить 10 тысяч рублей за свои хакерские атаки
Анна ПАШАГИНААнна ПАШАГИНА
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Юный хакер использовал программы подбора паролей, которые нарушили работу сайтов.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудники новосибирского УФСБ вычислили школьника, который совершил несколько хакерских атак на информационные ресурсы министерств образования и транспорта Новосибирской области.

— Учащийся выпускного класса с апреля по август 2020 года совершил 5 компьютерных атак на ресурсы «Электронного дополнительного образования» и «Региональной навигационно-информационной системы» правительства Новосибирской области для получения доступа к хранящимся на серверах сведениям, — рассказал КП-Новосибирск источник, близкий к следствию.

Юный хакер использовал программы подбора паролей, которые нарушили работу сайтов.

Парню зачитали приговор в Ленинском районном суде Новосибирска. Его осудили по статье 273 УК РФ — «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ». Уже выпускнику школы нужно выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.

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