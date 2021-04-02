Отец шестилетней девочки, которую судили за долги матери, будет рассчитываться с коммунальщиками

Суд сделал отца девочки соответчиком. Фото: ОТС.

Колыванский районный суд 2 апреля вынес важное решение по делу шестилетней девочки, которую судили за долги матери. Напомним, женщина умерла в 2016 году, но у нее осталась доля в квартире, принадлежавшей родственникам. За отопление там не платили несколько лет, и вместе с наследством ребенку достались долги - 26 тысяч рублей.

Однако теперь отвечать перед судом будет не только девочка, но и ее отец:

- Судом в качестве соответчика привлечен папа девочки, - пояснили в Колыванском районном суде. - Новое судебное заседание назначено на 22 апреля.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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