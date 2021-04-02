Последние новости Новосибирска на 2 апреля 2021 года: школьник убил отчима, новосибирца, отсидевшего за убийство футбольного фаната, оправдали

Рассказываем последние новости Новосибирска на 2 апреля 2021 года. Фото: Никита МАНЬКО\Соцсети

Мы собрали последние новости Новосибирска на 2 апреля 2021 года: все самое важное — в нашей подборке.

ШКОЛЬНИК УБИЛ ОТЧИМА, А МАМА ПОМОГЛА ЕМУ СПРЯТАТЬ ТЕЛО

Полгода 41-летнего жителя Черепановского района считали пропавшим без вести, в полицию об его исчезновении сообщила семья. А в конце марта стало известно, что именно они скрывали все это время страшную тайну. 15-летний пасынок убил своего отчима, когда тот прилег пьяным спать. Мама помогла сыну-подростку скрыть преступление. В эксклюзивном интервью КП-Новосибирск женщина рассказала о том, что происходило в день убийства, и почему она ни в чем не винит своего сына. По словам сибирячки, в последнее время мужчина много пил, морально и физически унижал детей. Сейчас в произошедшем разбираются правоохранители.

НОВОСИБИРЦА, ОТСИДИВШЕГО ЗА УБИЙСТВО ФУТБОЛЬНОГО ФАНАТА, ОПРАВДАЛИ

Новосибирец Виктор Афанасьев вышел на свободу, убедив суд, что не убивал красноярца Эдуарда Самышкина во время драки футбольных фанатов. 27-летний мужчина провел в СИЗО 2,5 года: главным и выигрышным аргументом в защиту Виктора стала видеозапись, по которой эксперты смогли воссоздать картину произошедшего, а также показания тайных свидетелей. Следователям вновь придется разбираться в этом деле с самого начала. Напомним, трагедия произошла в ноябре 2017 года около школы в Заельцовском районе Новосибирска. В тот день футбольные фанаты из Красноярска подрались с новосибирскими болельщиками. Закончилась потасовка трагедией — один из болельщиков погиб на месте.

НОВОСИБИРЦА, УБИВШЕГО СОБАКУ ШАНТИ, ОСТАВИЛИ НА СВОБОДЕ

Иркутский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу по делу новосибирца, который зверски убил собаку Шанти. Ранее живодера освободили по УДО за примерное поведение. Зоозащитники пытались обжаловать такое решение суда: они участвовали в заседании по видеоконференции и настаивали на том, что мужчина должен находиться за решеткой. Тем не менее, суд отказался менять свое решение, и сибиряк остался на свободе.

СИБИРСКОМУ ДЕПУТАТУ ДАЛИ УСЛОВНЫЙ СРОК ЗА КРАЖУ ИЗУМРУДОВ

Депутат Криводановского сельсовета Павел Хоменко получил условный срок за попытку вывезти из страны искусственно выращенные изумруды стоимостью более миллиона рублей. Мужчина работал менеджером по продажам в компании, которая производит искусственные камни. По версии следствия, изумруды он решил украсть, открыть новую фирму и продавать их уже под своим брендом. Сибиряк полностью признал свою вину. Приговором Обского городского суда Новосибирской области ему назначено наказание в виде 4-х лет лишения свободы условно со штрафом в размере 300000 рублей.

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