Сибирскому депутату дали условный срок за кражу изумрудов на миллион рублей

Павел Хоменко получил условный срок за попытку вывезти искусственные изумруды стоимостью миллион рублей. Фото: Западно-Сибирский СУ СК на транспорте

Депутат Криводановского сельсовета Павел Хоменко получил условный срок за попытку вывезти искусственные изумруды стоимостью миллион рублей. Его обвиняют в хищении чужого имущества в особо крупном размере путем обмана по статье 159 УК РФ.

Напомним, вся история с камнями началась еще в 2019 году. Хоменко работал менеджером по продажам в компании, которая производит искусственные камни. По версии следствия, изумруды он решил украсть, открыть новую фирму и продавать их уже под своим брендом. Имея в своем распоряжении поддельную доверенность на право получения имущества, принадлежащего фирме, где работал, обратился с указанной доверенностью в таможенный пост аэропорта Толмачево. Сотрудниками таможенного поста, введенными действиями обвиняемого в заблуждение, было выдано имущество в виде искусственно выращенных камней, используемых для производства ювелирных изделий. Материальный ущерб составил 1 203 654 рубля.

— После изъятия, кристаллы были приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам дела об административном правонарушении, возбужденного в отношении ООО «Тайрус» по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (не декларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию) и помещены в камеру хранения вещественных доказательств таможенного поста аэропорта «Толмачево». В дальнейшем постановлением суда данное общество признано виновным в совершении указанного правонарушения, а сами кристаллы подлежали возврату в ООО «Тайрус», которое в Новосибирске занималось их производством — выращиванием по собственным технологиям, обработкой и продажей, — сообщили в Западно-Сибирском СУ СК на транспорте.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину. Приговором Обского городского суда Новосибирской области ему назначено наказание в виде 4-х лет лишения свободы условно со штрафом в размере 300 000 рублей.

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