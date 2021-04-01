«Меня спасло видео»: суд оправдал новосибирца, который 2,5 года отсидел за убийство футбольного фаната

Новосибирец (слева) не добивал упавшего красноярца (справа). Фото: личный архив / соцсети

Новосибирец Виктор Афанасьев вышел на свободу, убедив суд, что не убивал красноярца Эдуарда Самышкина в договорной драке футбольных фанатов. 2,5 года 27-летний мужчина провел в СИЗО, пока друзья, родные и адвокат доказывали его невиновность. Главным и выигрышным аргументом в защиту Виктора стала видеозапись плохого качества, по которой эксперты смогли воссоздать картину произошедшего, хоть и с огромным трудом, а также показания тайных свидетелей. Следователям вновь придется разбираться в этом деле с самого начала. Кого теперь подозревают в громком убийстве фаната и как убедить суд в своей невиновности — в материале КП-Новосибирск.

«Я НЕ БИЛ»

Трагедия произошла в ноябре 2017 года около школы в Заельцовском районе Новосибирска. В тот день группа футбольных фанатов из Красноярска приехала в город и договорилась о драке с новосибирскими болельщиками. 26 человек сошлись стенка на стенку, побоище длилось всего несколько минут — для фанатов это было обычным делом. Новосибирцы победили, но на снегу остался лежать 30-летний Эдуард Самышкин. Приехавшая на вызов скорая уже не смогла помочь: от причиненных телесных повреждений фанат скончался на месте.

Следователи возбудили уголовное дело и стали разыскивать всех участников ночной потасовки. Спустя неделю полиция задержала подозреваемого в городе Кирове — им оказался управляющий одним из новосибирских баров Виктор Афанасьев. Мужчину арестовали и поместили в СИЗО.

— В день задержания к нам приехал знакомый Виктора и стал убеждать, что тот виноват в смерти человека. Описывал поведение как будто бы кого-то другого — и я поняла, что мой сын такого сделать не мог. Он всегда заступался за девушек, помогал случайным людям. С детства за каждый свой проступок отвечал — так я его воспитала. А потом приехали оперативники и сказали: «Сядет именно он». Я только еще больше поверила в его невиновность, — рассказала КП-Новосибирск Наталья Афанасьева, мама парня.

Родители даже не успели толком поговорить с сыном, но сердцем чувствовали, что он не убийца, поэтому решили отстаивать его невиновность до конца. Нашли хорошего адвоката Ольгу Огневу и стали разбираться в материалах дела. За Виктора вступились другие участники драки, но их показания следователи долго не хотели принимать во внимание. Потом Афанасьевы через адвоката запросили в комитете видеозапись драки, она была очень плохого качества, но являлась очень важной для расследования.

После драки 13 на 13 человек красноярец остался лежать на земле. Фото: личный архив

Именно этот ролик очень внимательно и долго изучали эксперты, по крупицам собирали кадры и восстанавливали события. И вот она — правда! Благодаря этой записи подтвердилось, что Виктор не подходил к погибшему Самышкину ближе чем на 3 метра. Получается, что он физически не мог нанести смертельный удар.

— Я изначально не признавал вину, на моей стороне были показания более семи свидетелей, а также вещественные доказательства — кроссовки, на которых не было следов крови убитого. Мне отказывали в полиграфе и в проведении очных ставок, отказывались назначить экспертизу видеозаписи. Защита сделала раскадровку и привлекла независимых специалистов, а свидетели подтвердили, что я не бил этого парня, — объяснил КП-Новосибирск Виктор Афанасьев.

Большинство участников драки выступили в защиту осужденного. Фото: личный архив

СВИДЕТЕЛИ СТАЛИ ПОДОЗРЕВАЕМЫМИ

Казалось бы, благодаря вполне весомым аргументам сибиряка должны были сразу отпустить и извиниться за причиненные страдания. Но эти улики не убедили Заельцовский районный суд. Виктору назначили 8,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.

Родственники руки не опустили и продолжили борьбу за справедливость, обжаловав решение районного суда в областном. Коллегия судей начала рассматривать все доказательства заново. Эксперты даже посмотрели нечеткое видео на широкоугольном экране. С помощью свидетельских показаний восстановили схему драки и выяснили, что на погибшего красноярца нападали трое, а вот приговоренный Виктор смертельных ударов не наносил.

В итоге Новосибирский областной суд отменил обвинительный приговор и выпустил Виктора Афанасьева на свободу.

— Следователи начали заново расследовать то уголовное дело. У них даже появились подозреваемые. Это два свидетеля, которые в моем судебном процессе выступали на стороне обвинения. Их уже взяли под домашний арест. Они должны понести заслуженное наказание, — считает Виктор Афанасьев.

Виктор раньше служил в морской пехоте, заступался за слабых - мать не поверила в обвинения. Фото: личный архив

СВАДЬБА И РЕАБИЛИТАЦИЯ

Сейчас оправданный мужчина наслаждается свободой и мечтает вернуть свое доброе имя и порядочную репутацию. Сибиряк признался, что время, проведенное за решеткой, помогло многое осознать и переоценить. Что касается увлечений, то их парень тоже переосмыслил.

— Все это был юношеский максимализм, который ни к чему хорошему не привел. Самое страшное, что погиб человек. Никто из участников драки не мог подумать, что такое случится. Очень жаль парня, его семью — у него остался сын... А мне сейчас хотелось бы вести нормальную жизнь, вернуть себе имя и устроиться на официальную работу. Еще хочу сыграть свадьбу, потому что я обещал это своей девушке перед вынесением приговора. Она ждала меня из армии, ждала из СИЗО, и я, как порядочный человек, теперь просто обязан на ней жениться, — улыбается счастливый сибиряк. — Ну и детей пора уже планировать. Столько времени потерял…

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