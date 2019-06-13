2019-06-13T20:30:40+03:00
Общество

С трибуны за решетку: в Новосибирске осудили футбольного фаната, который забил до смерти болельщика другой команды

Виктор Афанасьев в ходе фанатских разборок набросился с кулаками на гостя из Красноярска, в итоге противник погиб
Виктория МИНАЕВАЕкатерина КОМЯКОВА
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Виктор Афанасьев получил срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Фото: ГТРКВиктор Афанасьев получил срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Фото: ГТРК
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В Заельцовском районном суде сегодня вынесли приговор футбольному фанату Виктору Афанасьеву. Ближайшие 8,5 лет он проведет за решеткой. А все из-за любви к спорту – слишком уж агрессивным оказалось это светлое чувство.

В ноябре 2017 года в сводках полиции значилось: в Заельцовском районе найден мертвый мужчина. Оказалось, погиб он в ходе потасовки оголтелых болельщиков. Две группы шли друг на друга стенкой на стенку. С одной стороны - фанаты местной «Сибири», с другой – красноярского «Енисея». Дрались фанаты за баннеры – во время одной из встреч новосибирцы отобрали у красноярцев «тряпки», так на сленге называются транспаранты в поддержку любимой команды.

Этот человек нанес удары, которые не позволили выжить футбольному фанату. Фото: ГТРК

Этот человек нанес удары, которые не позволили выжить футбольному фанату. Фото: ГТРК

«Стрелку» забили в парке, полиция к началу стычки не успела. Потом уже на своих ресурсах фанаты описывали тот бой и его исход:

- 20 на 13, жесткий добив коленями в головы. Один из красноярцев остается на ногах, его хлопают по плечу, благодарят за бой. Неожиданно подлетает новосибирец и с криком: «Я сказал - лежать» - выбивает два передних зуба. Один из красноярцев не поднимается. «Скорая». Суматоха. Парень мертв, ему пробили висок и сломали шейные позвонки. Погиб Эдуард Смышкин. У него остались жена и сын. Ранее парень служил в красноярском госнаркоконтроле, потом, когда отдел сократили, попал в охранники. Подобные побоища для него не были редкостью, о них он рассказывал ранее на своей страничке в соцсетях.

Добивавшим красноярца оказался новосибирец Виктор Афанасьев. На тот момент ему было 24 года. Его обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни и повлекшее смерть.

Сегодня судья зачитал приговор - 8,5 лет колонии. Приговор в силу пока не вступил.

Погибший в той драке Эдуард Смышкин.

Погибший в той драке Эдуард Смышкин.

СКАЗАНО

Хороним не первого фаната

Заместитель президента федерации футбола НСО Сергей Мостовой говорит, что проблема агрессивного поведения фанатов в Новосибирске не отличается от подобных потасовок в других крупных городах. Это явление повсеместное, с которым силовые структуры пытаются бороться, но все драки предотвратить просто невозможно.

- Такое поведение – это невозможность принятия человека с другим восприятием, другими идеалами. Это одно из проявлений расизма, - считает Сергей Мостовой.

Он помнит, подобные стычки бывали и ранее, часто серьезные. Несколько лет назад в боях с фанатами из Томска был также забит до смерти другой молодой человек.

- Помню те похороны. С томичами в то время были часто такие нехорошие встречи, но всегда полиция успевала предотвратить серьезные последствия. В тот раз не успели.

Константин Кричевский, генеральный директор ФК «Сибирь», за ходом дела, безусловно, следил. Он говорит, что работа с сообществом болельщиков идет непрерывная. Каких-то особых мер после случившейся трагедии не принимали, продолжали штатную работу.

- Это листовки, живое общение, там свои секреты есть, которые я не разглашаю. Работаем со всеми, мы наших болельщиков на плохих и хороших, агрессивных и спокойных не делим. Ведь сегодня на игре это один человек, а выйдя со стадиона – совсем другой.

Также Константин Кричевский отмечает, что за последние годы болельщики все-таки стали спокойнее, штрафовать клуб за агрессивное поведение фанатов стали реже на порядок.

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Стычка футбольных фанатов в Новосибирске закончилась гибелью 30-летнего Эдуарда Самышкина из Красноярска. Мужчина приехал на матч «Сибири» с волгоградским «Ротором» вместе с группой красноярских болельщиков, но домой после игры не вернулся (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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