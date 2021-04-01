Суд оставил на свободе новосибирца, убившего собаку Шанти

Вышестоящий суд не вернул в колонию убийцу собаки Шанти. Фото: соцсети.

Иркутский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу по делу новосибирца, который зверски убил собаку Шанти. Ранее живодера освободили по УДО за примерное поведение. Зоозащитники пытались обжаловать такое решение: они участвовали в заседании по видеоконференции.

— Заседание прошло накануне, 31 марта. Иркутский областной суд изначально отменил постановление о досрочном освобождении. Однако затем заново рассмотрел и удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении. Мои доводы о том, что он не встал на путь исправления и в целом опасен для общества, не повлияли на судью. Более того, суд отметил поощрения Корсукова и его примерное поведение, — сообщила КП — Новосибирск юрист зоозащитников Оксана Боцан. — Суд не принял во внимание, что из 5 месяцев отбывания наказания Корсуков работал всего 1 месяц и 1 день. При этом доказательств того, что далее он не работал по уважительной причине, мне не предоставили,

Это решение зоозащитники намерены обжаловать в Восьмом кассационном суде города Кемерово.

Напомним, жуткий случай произошел весной 2019 года. Живодер взял собаку Шанти по объявлению. Затем он убил животное в лифте дома №101/3 по улице Петухова. Мертвую собаку, с затянутым вокруг шеи поводком, нашли жильцы. При ней были пакет с ее вещами и ветеринарным паспортом, в котором был указан приют, откуда взяли животное. Также известно, что перед тем, как убить Шанти, садист изнасиловал ее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Суд над новосибирцем, который убил и изнасиловал собаку Шанти, возобновят

Адвокат зоозащитников подала жалобу на то, что мужчину освободили по УДО (подробнее)

В Новосибирске убийца и насильник собаки Шанти вышел на свободу за примерное поведение

Зоозащитники намерены обжаловать решение суда, который отпустил изверга по УДО (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.