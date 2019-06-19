«На шее была затянута удавка»: в Новосибирске поймали живодера, который бросил убитую собаку в лифте

СЕГОДНЯ 06:40 2019-06-19T07:05:44+03:00

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Новосибирские полицейские задержали живодера, который убил собаку в лифте дома №101/3 по улице Петухова. Мертвое животное жильцы с затянутым вокруг шеи поводком высотки обнаружили 24 апреля, и вскоре удалось выяснить, что это – приютская собака Шанти, которую отдали новым хозяевам.

- Один из жильцов дома рассказал, что вечером слышал визги собаки с нижних этажей в течение двух часов, - рассказывают в приюте для бездомных животных г. Новосибирска. - При собаке в лифте были пакет с ее вещами и ветеринарным паспортом, в котором был указан наш приют. По клейму в ухе, собака была нами опознана

Кроме того, по травмам у собаки эксперты установили, что над ней кто-то надругался. В приюте стали выяснять, кто мог быть этим живодером.

- Шанти из приюта забрала новосибирская семья в 2018 году. Мы связались с хозяевами и выяснили, что весной 2019 года из-за аллергииее отдали мужчине,который представился таксистом Сергеем. Утром 25 апреля, беспокоясь о Шанти, они связались с Сергеем по WhatsApp, и он ответил, что с собакой все хорошо. Но собака в тот момент уже была мертва, - продолжают в приюте.

Полицейские уже возбудили уголовное дело по статье 245 УК РФ «Жесткое обращение с животными».

ИСТОЧНИК KP.RU