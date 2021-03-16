Суд над новосибирцем, который убил и изнасиловал собаку Шанти, возобновят

Зоозащитники добились повторного рассмотрения дела по живодеру, который убил собаку Шанти и вышел по УДО. Фото: соцсети.

Вышестоящий суд повторно рассмотрит дело новосибирца, зверски убившего собаку Шанти. Ранее живодер покинул колонию по УДО. Ему сократили срок из-за якобы примерного поведения. Однако потерпевшей стороне удалось добиться нового слушания по делу.

В январе ходатайство новосибирца, который изнасиловал и убил животное, рассматривалось без участия потерпевшей стороны — общественной организации «Защити животных». Юрист зоозащитников, Оксана Боцан, уверена, заседание прошло с нарушениями. После этого она подала несколько жалоб, в результате которых суд назначил повторное рассмотрение.

— По моей жалобе назначено новое заседание. Оно состоится 31 марта, в 13:00. Мы будем принимать участие по видеосвязи, так как суд находится в Иркутске, — рассказала КП — Новосибирск Оксана Боцан.

Она отметила, что самого мужчины на суде не будет. Он написал, чтобы дело повторно рассмотрели без его участия. Зоозащитники надеются, что решение по живодеру пересмотрят и вернут новосибирца в колонию.

Напомним, вопиющий случай произошел весной 2019 года. Живодер взял собаку Шанти по объявлению. После он убил животное в лифте дома №101/3 по улице Петухова. Мертвую собаку, с затянутым вокруг шеи поводком, нашли жильцы. При ней были пакет с ее вещами и ветеринарным паспортом, в котором был указан приют, откуда взяли животное. Также известно, что перед тем, как задушить Шанти, садист изнасиловал ее.

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