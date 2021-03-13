В Новосибирске убийца и насильник собаки Шанти вышел на свободу за примерное поведение

Собака была изнасилована и убита, а после брошена в кабине лифта жилого дома. Фото: соцсети.

Новосибирец, зверски убивший собаку Шанти, смог добиться условно-досрочного освобождения. Ранее его приговорили к 3 годам в колонии-поселении. Суд удовлетворил ходатайство живодера, учтя его характеристики. Оказывается, за время отбывания наказания мучителю собаки удалось зарекомендовать себя с положительной стороны.

В постановлении суда, которое есть в распоряжении КП — Новосибирск сказано, что осужденный за время отбывания срока 4 раза получал поощрение. Известно, что он активно участвовал в общественных и культурно-массовых мероприятиях, лояльно общался с осужденными, а также проявил себя добросовестным тружеником.

— Таким образом, с учетом исследованных материалов полагаю, что осужденный Корсуков С. В. Для своего исправления не нуждается в полном отбытии срока, назначенного судом. В связи с чем, может быть условно-досрочно освобожден от отбывания наказания, — говорится в судебном постановлении.

Потерпевшей стороной по делу проходят зоозащитники — общественная организация «Защити животных». И они категорически не согласны с таким решением. Общественники уверены, судебное заседание по делу живодера прошло с нарушениями. Представитель потерпевших, юрист Оксана Боцан, рассказала, что ходатайство осужденного об УДО рассмотрели без их участия.

— Так как ходатайство по делу Корсукова рассматривалось по месту отбывания срока, в Иркутске, я подавала заявку на участие в заседание через видеосвязь. Ее приняли и назначили дату, которую затем перенесли из-за болезни судьи, без уточнения нового срока. Накануне очередного заседания со мной связался пресс-секретарь Куйбышевского районного суда Иркутска и попросил предоставить заявление о том, что дело рассмотрят без нашего участия. Однако такой вариант нас не устроил. В итоге, судебное заседание все-таки состоялось без нашего участия. И судья, и прокурор решили освободить Корсукова условно-досрочно. Удивляют и судебные характеристики осужденного. Человек, который вел маргинальный образ жизни, вдруг стал положительным активистом, — рассказала КП-Новосибирск представитель потерпевших.

Живодер уже на свободе. Но зоозащита намерена обжаловать постановление суда, а мужчину вернуть в колонию. По словам Оксаны Боцан, уже отправлено несколько жалоб. Она надеется, что дело Корсукова рассмотрит вышестоящий суд, и садист продолжит отбывать заслуженное наказание.

Напомним, жуткий случай произошел весной 2019 года. Собака Шанти оказалась в лапах живодера случайно, он ее взял через объявление. А потом убил в лифте дома №101/3 по улице Петухова. Мертвую собаку, с затянутым вокруг шеи поводком, нашли жильцы. При ней были пакет с ее вещами и ветеринарным паспортом, в котором был указан приют, откуда взяли животное. Также известно, что перед убийством садист изнасиловал животное.

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