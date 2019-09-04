2019-09-04T09:39:20+03:00
Происшествия

Живодера, изнасиловавшего и задушившего собаку, отдали под суд

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения
Надежда ЯРКОВА
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Собака была изнасилована и убита, а после брошена в кабине лифта жилого дома. Фото: СОЦСЕТИ.Собака была изнасилована и убита, а после брошена в кабине лифта жилого дома. Фото: СОЦСЕТИ.
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Громкая история, вызвавшая резонанс в городе, произошла в жилом комплексе «Матрешкин двор» на Петухова. Живодер изнасиловал и убил собаку, после чего бросил ее в лифте жилого дома, где ее и нашли местные жители. Сейчас расследование уголовного дела о жестоком обращении с животным завершено.

— Следователи установили, что 24 апреля 45-летний житель Кировского района по объявлению в «интернете» забрал себе приютскую собачку по кличке «Шанти». В тот же день в своей квартире, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина с применением садистских методов нанес животному телесные повреждения, после чего задушил собаку поводком, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Как выяснилось позже, перед смертью собаки мужчина надругался над ней. Труп животного нашли в кабине лифта жители дома №101/3 по улице Петухова, где было и совершено преступление. Они же сообщили о своей страшной находке в полицию.

— По факту жесткого обращения с животным было возбуждено уголовное дело. Согласно заключению биологической экспертизы, смерть собаки наступила в результате механической асфиксии. По подозрению в совершении преступления был задержан местный житель. Ему предъявлено обвинение по статье — жестокое обращение с животными. Подозреваемый взят под стражу, — добавили в ведомстве.

В настоящее время уголовное дело расследовано и направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

В ведомстве также добавили, что ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности. В июне 2019 года суд признал его виновным по статье — нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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