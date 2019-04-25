2019-04-25T08:17:58+03:00
Общество

Рядом миска и ее игрушки: в лифте многоэтажки нашли собаку с удавкой на шее

В жилом комплексе «Матрешкин двор» нашли в лифте страшную находку
Надежда ЯРКОВА
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Бедное животное нашли мертвым в лифте дома. Фото: "Инцидент.Новосибирск".Бедное животное нашли мертвым в лифте дома. Фото: "Инцидент.Новосибирск".
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В Кировском районе в лифте жилого дома бросили задушенную собаку, рядом с которой лежат миска и игрушки.

— ЖК «Матрешкин двор» в доме на улице Петухова, 101/3 лежит собака. На шее у нее удавка из поводка, ее задушили и бросили в лифт. В пакете рядом лежат вещи: миска собаки и игрушки, — сообщила подписчица в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «Вконтакте».

Сибиряки в соцсетях жалеют собаку, негодуя на тех, кто сотворил подобное с животным и требуя наказания для живодеров. Вот что они пишут в комментариях:

— Страшно, что такие люди живут среди нас, — замечает один.

— Я все-таки думаю, что это случайно произошло...лифт поехал, а хозяин не успел и поводок зажало, — предположил второй.

— Смотрите камеры, — советует третий.

— Да лучше б на улицу выгнали, чем убивать. У собачки хоть шанс был бы, — добавляет четвертый.

Рядом с собакой лежат её миска и игрушки. Фото: "Инцидент.Новосибирск".

Рядом с собакой лежат её миска и игрушки. Фото: "Инцидент.Новосибирск".

ИСТОЧНИК KP.RU

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