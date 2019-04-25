Рядом миска и ее игрушки: в лифте многоэтажки нашли собаку с удавкой на шее
В Кировском районе в лифте жилого дома бросили задушенную собаку, рядом с которой лежат миска и игрушки.
— ЖК «Матрешкин двор» в доме на улице Петухова, 101/3 лежит собака. На шее у нее удавка из поводка, ее задушили и бросили в лифт. В пакете рядом лежат вещи: миска собаки и игрушки, — сообщила подписчица в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «Вконтакте».
Сибиряки в соцсетях жалеют собаку, негодуя на тех, кто сотворил подобное с животным и требуя наказания для живодеров. Вот что они пишут в комментариях:
— Страшно, что такие люди живут среди нас, — замечает один.
— Я все-таки думаю, что это случайно произошло...лифт поехал, а хозяин не успел и поводок зажало, — предположил второй.
— Смотрите камеры, — советует третий.
— Да лучше б на улицу выгнали, чем убивать. У собачки хоть шанс был бы, — добавляет четвертый.
Рядом с собакой лежат её миска и игрушки. Фото: "Инцидент.Новосибирск".
ИСТОЧНИК KP.RU