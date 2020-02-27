2020-02-27T12:54:49+03:00
Происшествия

Сибиряку, изнасиловавшему и убившему собаку, дали три года колонии

Кроме того, теперь ему более года запрещено садиться за руль
Алена КУЛЕШОВА
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Новосибирцу, который убил собаку Шанти, перед этим изнасиловав ее, суд назначил наказание в виде трех лет и пятнадцати дней лишения свободы.Новосибирцу, который убил собаку Шанти, перед этим изнасиловав ее, суд назначил наказание в виде трех лет и пятнадцати дней лишения свободы.
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Новосибирцу, который убил собаку Шанти, перед этим изнасиловав ее, суд назначил наказание в виде трех лет и пятнадцати дней лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселения. Кроме того, теперь ему более года запрещено садиться за руль.

— Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом в. части 2 статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными» и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселения. Однако, на основании части 5 статьи 69 путем частичного сложения наказаний с ранее назначенным, суд вынес ему приговор в виде лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселения сроком на три года и пятнадцать дней. Кроме того, он также лишен права управлять транспортным средством сроком на год и несколько месяцев, — рассказала КП-Новосибирск помощник прокурора Кировского района Гульфия Закирова.

По словам помощника прокурора, суд также частично удовлетворил исковые требования потерпевшей стороны. В компенсации морального ущерба им было отказано, а вот материальный ущерб был возмещен полностью, его сумма составила 11 350 рублей.

Напомним, эта жуткая история случилась 24 апреля 2019 года в жилом комплексе «Матрешкин двор» на Петухова. Мужчина нашел в интернете объявление о том, что в добрые руки отдается собака по кличке Шанти. В тот же день он забрал животное у хозяев, а уже будучи дома он удушил собаку поводком, перед этим изнасиловав ее.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Сибиряку, изнасиловавшему и убившему собаку, дали три года колонии
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