2019-09-20T11:19:37+03:00
Общество

Изнасиловал, потому что не слушалась: стали известны жуткие подробности убийства собаки в лифте

Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы за убийство
Надежда ЯРКОВА
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Жестокое убийство собаки повергло в ужас новосибирцев. Фото: СОЦСЕТИ.Жестокое убийство собаки повергло в ужас новосибирцев. Фото: СОЦСЕТИ.
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Житель Новосибирска безжалостно убил приютскую собаку по имени Шанти, перед этим изнасиловав. Сейчас мужчина ждет суда.

— Установлено, что хладнокровное убийство животного произошло 24 апреля текущего года в жилом комплексе «Матрешкин двор» на Петухова. Обвиняемый нашел в интернете объявление, в котором отдавали собаку черного окраса породы метис в «добрые руки» новому владельцу. В тот же день мужчина созвонился с владельцами собаки и сказал, что хочет ее забрать. При этом он настоял, чтобы собаку привезли именно в этот же день, пояснив, что у него умерла собака и он хочет новую. Владельцы Шанти, ничего не подозревая, вызвали такси и привезли собаку. Обвиняемый, встретившись с владельцами собаки, поинтересовался о половом созревании собаки, после чего забрал ее и ушел к себе домой, — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

Уже дома мужчина, будучи пьяным, изнасиловал собаку, а потом удушил ее поводком. Причиной такого поведения явилось непослушание животного при дрессировке.

— Прокурор Кировского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего новосибирца. Он обвиняется по статье — жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, совершенное с применением садистских методов. Живодеру грозит до 5 лет лишения свободы, — добавили в ведомстве.

Уголовное дело рассмотрит Кировский районный суд Новосибирска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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