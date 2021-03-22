Многодетные родители, убившие 6-летнего сына за отказ читать книжку, мучили его брата-младенца

В семье росло трое детей. Двое из них сейчас в больнице. Фото: соцсети.

За гибель шестилетнего мальчика в новосибирском поселке Кудяршовском ответят его самые близкие люди — мама и отчим. Ребенок был бы жив, если бы соцслужбы выполняли свою работу, а соседи и знакомые оказались чуть более неравнодушными. Подробности этой ужасной истории - в материале КП-Новосибирск.

«ПОСТАВИЛИ В УГОЛ, СКАЗАЛИ ЧИТАТЬ»

Трагедия произошла в одном из домов поселка Кудряшовского 19 марта. Пьяные родители устроили для своих детей воспитательный процесс. Больше всего досталось самому старшему ребенку - шестилетнему Вите*.

— Они дали ребенку книгу, поставили в угол и сказали читать, — рассказала Анастасия Кулешова, старший помощник руководителя СКР по Новосибирской области.

Мальчик никогда не ходил в детский сад, букв практически не знал, сквозь слезы ребенок на ходу сочинял сказку по картинкам из книги. Это разозлило нетрезвых «воспитателей» еще больше. А потом кто-то из родителей взял в руки резиновый шланг.

Наталья родила старшего ребенка от первого мужа. Отчим его недолюбливал. Фото: соцсети.

— Тело шестилетнего ребенка было обнаружено с множественными телесными повреждениями в виде ссадин и кровоподтеков в области груди, живота, шеи, ягодиц. В детскую больницу после случившегося были доставлены его сестра и братик — девочка двух лет и трехмесячный мальчик, у которых медики диагностировали подозрение на черепно-мозговые травмы. Видимо, малышам тоже доставалось от взрослых, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

«РЕБЕНКА СКИНУЛИ С БАЛКОНА!»

Уже после этой беды нашлось множество свидетелей ужасов в многодетной семье. Соседи, знакомые, родственники неблагополучной семьи рассказывали журналистам «КП» такое, что вопрос только один: почему детей никто не изъял у этих извергов? Например, когда родители выпивали, то тоже наливали пиво в бутылочку самому младшему ребенку, чтобы он крепче спал. А погибший Витя в прошлом году при странных обстоятельствах выпал с балкона квартиры на втором этаже.

Родня убитого мальчика заявила открыто КП-Новосибирск:

— Ребенка скинул с балкона отчим!

Об этом же говорят и соседи:

— Тогда приходила опека и полиция, но дело, скорее всего, списали на несчастный случай. Мальчишку после этого мы на улице вообще не видели, — говорят жильцы многоэтажки, где был убит 6-летний мальчик.

Мальчик в прошлом году выпал с балкона при странных обстоятельствах. Фото: Никита МАНЬКО

Мать отчима Татьяна рассказывает историю про балкон немного иначе:

— Сын никого с окна не скидывал. Просто он с Наташкой ушел на рыбалку. А Витя очень хотел с ними, побежал на балкон и выпрыгнул, — рассказала КП-Новосибирск Татьяна Тимофеева.

Впрочем, даже свекровь многодетной Натальи, в итоге признается — мальчишку, его брата и сестру надо было забирать из семьи. Татьяна и сама часто жаловалась в соцслужбы на сына и невестку. Предчувствовала беду.

«Я ПЫТАЛАСЬ СПАСТИ!»

— Я пыталась спасти детей. Сама вызывала инспекцию в семью: они ходили к ним, проверяли. Я жаловалась во все инстанции, что у детей есть нечего, в доме родители не убирают, ребятишки ходят грязными. А потом случились наркотики, узнала, что на «солях» они сидели… Я за внуков тогда переживала, — призналась КП-Новосибирск Татьяна, бабушка детей.

Официально арестованный ее сын - Иван - всем ребятишкам приходится отчимом. Но родственники утверждают, что только старший, погибший ребенок был от другого мужа Натальи. Он сейчас сидит в тюрьме. Женщина, проводив за решетку одного мужчину, тут же встретила из тех же мест другого — того самого Ивана. Возможно, что новый муж недолюбливал пасынка, поэтому часто избивал его.

Но чем пьяным родителем в тот день не угодили младшие дети — сейчас выясняет следствие. Возможно, что малыши просто мешали супругам пить, плакали и отягощали их родительскими обязанностями.

Наталья и Иван арестованы за убийство сына. Фото: соцсети.

Каким образом ответственные службы просмотрели явно неблагополучную многодетную парочку и почему не изъяли детей раньше — вопрос пока открытый. Его сейчас разбирают и в министерстве соцразвития региона:

— Семья состояла на учете в органах системы и профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Министерством организована проверка качества работы с семьей, по результатам которой будет дана оценка действиям должностных лиц, — сообщили КП-Новосибирск в министерстве труда и соцразвития Новосибирской области.

*Имя ребенка изменено.

КП-Новосибирск будет следить за ходом расследования этой истории.

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