В Новосибирской области нашли мертвым избитого шестилетнего мальчика

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Фото: Влад КОМЯКОВ

Трагедия произошла в дачном поселке Кудряшовский: вечером 19 марта в одной из квартир нашли мертвым избитого шестилетнего мальчика.

- На теле ребенка было множество травм, - пояснили в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области. - По подозрению в совершении преступления задержаны мать и отчим погибшего ребенка.

Следователи уже возбуждили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).

- В рамках расследования уголовного дела следствием будет дана правовая оценка органам опеки на предмет халатности, - продолжают в ведомостве.

КП-Новосибирск выясняет подробности случившегося.

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