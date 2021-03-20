В Новосибирской области нашли мертвым избитого шестилетнего мальчика

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.
Фото: Влад КОМЯКОВ
Трагедия произошла в дачном поселке Кудряшовский: вечером 19 марта в одной из квартир нашли мертвым избитого шестилетнего мальчика.
- На теле ребенка было множество травм, - пояснили в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области. - По подозрению в совершении преступления задержаны мать и отчим погибшего ребенка.
Следователи уже возбуждили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).
- В рамках расследования уголовного дела следствием будет дана правовая оценка органам опеки на предмет халатности, - продолжают в ведомостве.
КП-Новосибирск выясняет подробности случившегося.
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