«Родители прятали его от всех, а мы не успели спасти»: соседи рассказали о семье, где от побоев умер шестилетний мальчик

В этом доме жила семья. Фото: Никита МАНЬКО

Стали известны подробности страшной трагедии, произошедшей в дачном поселке Кудряшовский Новосибирской области. В многоэтажке на улице Октябрьской нашли мертвым избитого шестилетнего мальчика: по подозрению в убийстве ребенка задержали его мать и отчима. Корреспонденты КП-Новосибирск выясняли подробности случившегося.

«ГОД НЕ ВЫХОДИЛ ИЗ КВАРТИРЫ»

О семье умершего ребенка в доме, где он жил, отзываются плохо:

- Они на квартире в нашем доме живут около двух лет: отчим вышел недавно из колонии. Кроме этого мальчика, у них было еще двое детей: трехлетняя девочка и еще один ребенок, родился около трех месяцев назад, - рассказали КП-Новосибирск соседи.

Погибшего мальчика во дворе все очень любили:

- Он очень общительный мальчик был, постоянно со всеми бабушками в нашем доме здоровался, дружил с детьми. Мы ему самокат моего правнука отдали, постоянно ему вещи отдавали, объяснила КП-Новосибирск старшая по дому.

Осенью 2019 года с ребенком случилось беда:

- Мальчик выпал из окна своей квартиры со второго этажа, сломал позвоночник. С тех самых пор он ни разу на улицу не выходил – больше года, получается. Мы когда его мать видели, спрашивали, что с ним? Она отвечала: «Дома». Будто прятала мальчика, - вздыхают соседи. – Мы ему еду передавали, а в понедельник собирались идти в опеку, чтобы семью проверили, но не успели… До сих пор понять не можем, почему опека их постоянно не контролировала?

«ПОЛИЦИЮ ВЫЗВАЛА МАТЬ»

Соседи уверяют: никаких криков 19 марта из квартиры мальчика не слышали.

- Полицию вечером вызвала сама мать, - говорят местные.

Сейчас отчим и мать задержаны: следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).

- Других детей забрали соцслужбы, - говорят соседи.

Сейчас следователям предстоит выяснить все обстоятельства случившегося и дать оценку работы органов опеки с этой семьей.

КП-Новосибирск следит за ходом расследования.

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По данным следствия, ребенка избивал отчим (подробнее).

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