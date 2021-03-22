«Не смог прочитать текст»: следователи рассказали, за что мама и отчим избили до смерти 6-летнего мальчика в Кудряшовском

Маму и отчима 6-летнего мальчика, забитого до смерти, отправили в СИЗО. Фото: соцсети

В Новосибирске следователи предъявили обвинение маме и отчиму 6-летнего мальчика, которого забили до смерти. Их обвиняют в «Убийстве малолетнего, совершенного группой лиц». Сейчас оба родителя находятся в СИЗО.

— Вечером 19 марта 2021 года в квартире одного из домов в поселке Кудряшовский обнаружили тело 6-летнего мальчика с множественными телесными повреждениями. Как установили следователи, мать и отчим ребенка в течение дня распивали спиртное. В какой-то момент они решили заняться воспитанием мальчика. Они дали ребенку книгу, поставили в угол и сказали читать. Поскольку мальчик не смог внятно прочитать изложенный текст, а на претензии злоумышленников робко молчал, последние начали избивать ребенка руками и ногами, нанеся ему не менее 50 ударов. От полученных повреждений ребенок скончался на месте, — рассказала старший помощник руководителя СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Как стало известно КП-Новосибирск, ребенок скончался в результате разрыва печени, селезенки и внутреннего кровотечения.

Следователи допросили подозреваемых, а также провели очную ставку. Им назначены судебные психолого-психиатрические экспертизы. В ходе допроса отчим ребенка во всем признался. На месте преступления он подробно рассказал, как бил мальчика. Мать погибшего мальчика свою причастность в совершении преступления отрицает.

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