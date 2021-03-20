«Девочку они поили пивом, а пацана били»: мать подозреваемого в убийстве шестилетнего ребенка рассказала, как пыталась спасти внуков

Сибирячка до сих пор в шоке от того, что ее сын мог бить ребенка. Фото: соцсети.

Корреспондентам КП-Новосибирск удалось поговорить с бабушкой мальчика, которого до смерти избил отчим в поселке Кудряшовском. Она до сих пор в шоке от того, что ее сын мог так жестоко расправиться с ребенком:

- Я не знаю, когда у него произошел слом! Чтобы он был таким садистом, я за ним никогда не замечала. Наоборот, он никогда таким не был, он всегда заботился о людях! И Наталья мне ни на что не жаловалась никогда: говорила, что все хорошо. Если бы хоть раз она что-то сказала, — рассказала КП-Новосибирск мать подозреваемого.

«У ДЕТЕЙ ЕСТЬ НЕЧЕГО, В ДОМЕ НЕ УБИРАЮТСЯ»

По словам женщины, Иван познакомился с Натальей в сентябре 2017 года, когда освободился из колонии, где сидел за кражу и наркотики. У нее уже был брак и от него маленький ребенок, но мужа посадили, вот она и завела роман с новым мужчиной.

- Когда я увидела ее в первый раз, спрашиваю у Вани: «Точно хочешь с ней быть?». Он говорит: «Точно, ей ничего от меня не надо в плане дорогих подарков, телефонов». Сын пошел тогда работать на завод. А она с ребенком сидела, с сыном. Я не сильно радовалась их отношениям, потому что было видно, что семья у Натальи неполноценная. Отец и мать пьют, брат – инвалид… Когда ее родня из Каргата в Кудряшовский приезжали, то единственное, что они делали, это шли на берег и пили. Но Ваня ее не бросил, у них родилась дочка, — рассказала мать Ивана.

Потом Иван ушел с работы. Жила семья только на пенсию сожительницы:

- Наталья - инвалид второй группы, на ее пенсию и жили. Ваня говорил, что у нее проблемы с сердцем. А потом случились наркотики, узнала, что на «солях» они сидели… Я за внуков тогда переживала. Позвоню, спрошу: «Как дети?». Ваня отвечает: «Все хорошо». Но какое там хорошо, — признается женщина.

Несколько месяцев назад Наталья родила третьего ребенка:

- Я пыталась спасти детей. Сама вызывала инспекцию в семью: они ходили к ним, проверяли. Я сама жаловалась во все инстанции, что у детей есть нечего, в доме родители не убирают, ребятишки ходят грязными. А внучку они поили пивом, чтобы она постоянно спала, — призналась КП-Новосибирск бабушка детей.

Женщина была против отношений Ивана и Натальи. Фото: Никита МАНЬКО

«ХЛЕСТАЛИ РЕБЕНКА И ТУТ, И ТАМ»

Последний раз мать видела сына 6 марта: тогда Наталья уезжала к родным в Каргат, а Иван приходил, чтобы забрать детей – тогда женщина выручала семью и сидела с внуками.

- Потом мы только созванивались. Говорила с Натальей, она сказала, что все у них хорошо, что сына увезла в Каргат. Когда они его забрали обратно и привезли в Кудряшовский – я не знаю. А вчера мальчик умер, - плачет женщина.

Бабушка детей сейчас переживает из-за того, что у нее не получится оформить опеку над оставшимися детьми, ведь мать теперь наверняка лишат родительских прав.

- Наталья официально не была разведена с первым мужем, и все дети были записаны на него. А он сейчас сидит, - плачет женщина. – Семье Натальи дети просто не нужны. Знаете, как ее мать отреагировала, когда узнала, что внук погиб? Сказала: «Ну и что?». Да и били они бедного ребенка там… Когда мальчик был в Каргате у бабушки, старший брат Наташи так напился, что пнул пацана, он на пузе через всю комнату пролетел… Он всегда с синяками ходил: хлестали его и там, и тут… В итоге и убили…

Напомним, следственный комитет подозревает в убийстве шестилетнего ребенка его отчима, он задержан, против него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Также следователи обещают дать оценку органам опеки, которые проглядели проблемную семью,

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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