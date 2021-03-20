«Пили, жили на пособия»: что известно о семье шестилетнего мальчика, умершего от побоев в Кудряшовском

В смерти мальчика обвиняют его самых близких людей - мать и отчима. Фото: соцсети.

В гибели шестилетнего мальчика в новосибирском поселке Кудяршовском обвиняют его самых близких людей. Отчима и маму, которая не заступилась за сына перед сожителем. Напомним, трагедия произошла 19 марта, полицию вызвала 31-летняя мать ребенка: сейчас она и ее сожитель задержаны. Корреспонденты КП-Новосибирск побывали на месте трагедии и пообщались с соседями семьи.

Соседи уверяют, что Иван и Наталья пили. Фото: соцсети.

В ИНТЕРНЕТЕ – «ЛЮБЛЮ СЫНА», В ЖИЗНИ – СЛОМАННЫЙ ПОЗВОНОЧНИК У РЕБЕНКА

Наталья вместе сожителем Иваном переехала в дом на улице Октябрьской около двух лет назад. Он в прошлом сидел за кражи и наркотики, у нее тоже были проблемы с законом. В семьи сначала было двое детей. Старший сын был Ивану пасынком. А вот дочка — его родной ребенок. Три месяца назад женщина родила еще одного малыша, но соседи отзываются о многодетной семье плохо.

- Нигде не работали, жили на пособия и пенсию Натальи по инвалидности, постоянно пили. Старший мальчик однажды испугался отчима и прыгнул с балкона на втором этаже: сломал позвоночник. Тогда к ним приходили полицейские, опека, были разбирательства, - рассказал КП-Новосибирск один из соседей. – После этого случая больше года ребенка на улицу не выводили.

С этого балкона мальчик упал и сломал позвоночник. Фото: Никита МАНЬКО

Ни с кем из соседей Наталья и Иван особо не дружили:

- Они редко когда с детьми выходили из квартиры: в основном летом, на пляж или на рыбалку. А так сидели дома, - рассказала КП-Новосибирск одна из соседок.

На страничке в соцсетях у матери погибшего мальчика – статус «Люблю сына» и фото с сожителем и детьми. Видимо, любовь в кулаках выражалась…

В этом доме жила семья. Фото: Никита МАНЬКО

«У НИХ БЫЛА ГУЛЯНКА»

В день трагедии 19 марта у Натальи и Ивана была гулянка, громко играла музыка.

- Когда мы с женой поднимались, слышали крики: думали, что взрослые там ссорятся, такое часто было в их квартире, - рассказал КП-Новосибирск один из соседей семьи.

Местные рассказывают, полицию вызвала мать мальчика. Но, скорее всего, не сразу.

- Она полицию вызвала ближе к ночи, говорит, что из города приехала и увидела, что случилось. Но сама-то дома была! Скорее всего, вместе выпивали, — предполагают соседи.

Видимо, больной мальчик мешал взрослым веселиться. На теле умершего ребенка медики увидели множество синяков, ссадин, ушибов. Малыш скончался именно от побоев. И главный подозреваемый — его отчим. А видела ли издевательства в этот момент мама, сейчас разбераются следователи: в СКР возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

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