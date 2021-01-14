Согласно поручению президента, уже со следующей недели начнется сассовая вакцинация в Новосибирске от коронавируса. Прививать будут пока не векторовской «ЭпиВакКороной», а московским препаратом «Спутник V». Корреспонденты КП-Новосибирск узнали, насколько область готова к вакцинации.АДРЕСА ПУНКТОВ ВАКЦИНАЦИИ В 2021 ГОДУИтак, начнем с того, что сейчас прививку можно поставить в 23 клиниках: 12 - в Новосибирске, 11 - в районах области. Однако планируется, что прививку можно будет поставить во всех поликлиниках.- Мы будем увеличивать количество прививочных точек: в ближайшую неделю добавится еще 10. Кроме того, планируется сформировать мобильные медицинские бригады, - пояснил Константин Хальзов, министр здравоохранения Новосибирской области. - Регион уже получил 10 242 дозы вакцины «Спутник V», ожидается, что поставки будут производиться каждую неделю.Пока же схема будет такой: человек звонит в регистратуру своей поликлиники, записывается, и ему говорят дату прививки (и адрес, куда подойти, если пока еще в самой поликлинике прививку не ставят).Почему прививку пока нельзя сделать во всех поликлиниках? Вот как это объяснили в минздраве Новосибирской области:- Для хранения вакцины нужно специальное холодильное оборудование, его сейчас завозят в те медицинские учреждения, где его нет.«ОЧЕРЕДЬ НА 2 НЕДЕЛИ ВПЕРЕД»Корреспонденты КП-Новосибирск позвонили в городские клиники, чтобы узнать, готовы ли там принять всех желающих. Первой стала поликлиника № 2.- Нам постоянно звонят и спрашивают о прививках, - сообщили КП-Новосибирск в регистратуре. - Запись мы начнем 19 января и будем вести только по вторникам, записывать будем на две недели вперед. То есть тому, кто запишется 19 января, вакцину введут только 2 февраля. Тем, кто запишется 26 января, - 9 февраля.В поликлинике № 16 вакцину вводят уже сейчас, но немного по другой схеме.- Мы записываем группами по пять человек, затем перезваниваем желающим и назначаем дату, когда нужно прийти на прививку, - говорят медики.А в Единой регистратуре Новосибирска напомнили, что пока прививки будут делать только пациентам старше 18 лет.- При этом в день прививки у вас не должно быть никаких симптомов ОРВИ, - предупреждают медики. - Кроме того, прививки нельзя делать беременным и пациентам, у которых есть противопоказания (к примеру, хронические заболевания).Сама же прививка бесплатная: записаться на процедуру можно, обратившись в регистратуру своей поликлиники.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ «Векторе» выделили британский штамм коронавируса: ученый объяснил, откуда его взяли и чем он грозит РоссииВирусологи опасаются, что скоро этот вариант заразы может перестать реагировать на вакцину (подробнее).Ученый объяснил, что такое «серая зона» в анализах на антитела и когда лучше переболевшим коронавирусом ставить прививкуОказывается, если выздоровевшим поторопиться с вакцинацией, то прививка просто будет нейтрализована антителами в организме (подробнее).«Даже в сладком чувствую адскую вонь»: ученые объяснили, почему у переболевших коронавирусом вновь искажаются запахи и как это лечитьНеобычная побочка проявляется через два-три месяца: побороть ее можно средством, которое вы легко найдете в аптеке (подробнее).Спасут ли нас рябина, ополаскиватель для рта и спирт от ковида: вирусолог комментирует «народные средства»Оказывается, зеленым чаем и черноплодной рябиной человек может себе навредить, а вот эхинацея, которой все боялись, поможет укрепить иммунитет (подробнее).В «Векторе» нашли чудо-гриб, который помогает побороть коронавирусВы не поверите, но лекарство от заразы все это время росло на березе (подробнее).10 сигарет в день и немного эротики: как вакцину от ковида испытывают на добровольцахВ медицинских боксах «Вектора» проходит очередной этап вирусологического эксперимента. Действие препарата от коронавируса проверяют на людях (подробнее).«Болел тяжелее, даже попал в больницу»: ради эксперимента ученый заразился коронавирусом во второй разНовосибирский профессор рискнул собственным здоровьем и рассказал, что чувствует человек, болеющий ковидом повторно, а также какие выводы уже могут сделать вирусологи (подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru