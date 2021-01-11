Роспотребнадзор в первый рабочий день после новогодних праздников сообщил важную новость: в новосибирском центре «Вектор», где разработали вакцину от COVID-19, выделили британский штамм коронавируса. Мы попросили Александра Чепурнова, ведущего научного сотрудника Института клинической и экспериментальной медицины, объяснить, что это значит, и чем такой штамм грозит россиянам. В прошлом Чепурнов сам возглавлял лабораторию в «Векторе», а сейчас изучает коронавирус в другом институте. Мы спросили у эксперта, что значит заявление Роспотребнадзора и чего нам ожидать.ОТКУДА ВЗЯЛСЯ ШТАММ?— Александр Алексеевич, первый вопрос — откуда этот штамм взялся в Сибири?— Речь о том, что штамм именно выделили: значит, был россиянин, который заболел в Англии и прилетел Россию, или кто-то из россиян контактировал с больным человеком из Англии в другой стране. Вероятнее всего, это был пациент из Москвы, поскольку там очень тесные контакты с Европой. Когда у него брали тест на коронавирус, то во время опроса он рассказал про контакты с англичанами. И когда у него подтвердился коронавирус, то его анализы направили в «Вектор». И это правильно: получить подобные образцы в ситуации пандемии — важно для любой лаборатории в мире.— Чем «британский» вариант заразы отличается от привычного коронавируса?— Он более заразный! Мутация у этого штамма произошла именно в той части, которая отвечает за возможность «присоединяться» к клеткам. Благодаря этому вирусом заражаются больше людей. Но, как и с обычным коронавирусом, у переболевших формируется постковидный иммунитет, то есть антитела точно также вырабатываются как и при обычном COVID-19.А ВАКЦИНА НА НЕГО ПОДЕЙСТВУЕТ?— Сейчас по все стране идет вакцинация. Помогут ли российские вакцины от этого штамма?— Да, вакцина как раз и нацелена на тот участок взаимодействия вируса и здоровых клеток, где произошла мутация. Вакцина защитит и от британского штамма. Но не надолго.— Почему?— Есть пациенты, которые болеют коронавирусом бессимптомно. И если такой человек, уже зараженный британским штаммом, привьется, то вирусу придется привыкать к новым условиям, адаптироваться. И может настать такой момент, когда он перестанет реагировать на вакцину. Это то, чего сейчас очень боятся эпидемиологи и вирусологи.— Ваш прогноз: как будет распространяться британский штамм коронавируса?— То, что этот вариант вируса начнет распространяться по миру, было неминуемо. Поскольку он биологически сильнее привычного нам штамма, то он начнет постепенно вытеснять его, значит, больше людей заразятся.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕУченый объяснил, что такое «серая зона» в анализах на антитела и когда лучше переболевшим коронавирусом ставить прививкуОказывается, если выздоровевшим поторопиться с вакцинацией, то прививка просто будет нейтрализована антителами в организме (подробнее).«Даже в сладком чувствую адскую вонь»: ученые объяснили, почему у переболевших коронавирусом вновь искажаются запахи и как это лечитьНеобычная побочка проявляется через два-три месяца: побороть ее можно средством, которое вы легко найдете в аптеке (подробнее).Спасут ли нас рябина, ополаскиватель для рта и спирт от ковида: вирусолог комментирует «народные средства»Оказывается, зеленым чаем и черноплодной рябиной человек может себе навредить, а вот эхинацея, которой все боялись, поможет укрепить иммунитет (подробнее).В «Векторе» нашли чудо-гриб, который помогает побороть коронавирусВы не поверите, но лекарство от заразы все это время росло на березе (подробнее).10 сигарет в день и немного эротики: как вакцину от ковида испытывают на добровольцахВ медицинских боксах «Вектора» проходит очередной этап вирусологического эксперимента. Действие препарата от коронавируса проверяют на людях (подробнее).«Болел тяжелее, даже попал в больницу»: ради эксперимента ученый заразился коронавирусом во второй разНовосибирский профессор рискнул собственным здоровьем и рассказал, что чувствует человек, болеющий ковидом повторно, а также какие выводы уже могут сделать вирусологи (подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru