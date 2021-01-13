Новость о том, что коронавирус помогает побороть онкологию, уже не первый день блуждает по соцсетям и мессенджерам. Мол, ковид вытесняет из организма другие болезни, считая их конкурентами, и в итоге состояние пациентов улучшается. Корреспонденты КП-Новосибирск нашли пожилого пациента, который борется с раком крови. Он тяжело переболел коронавирусом, выкарабкался с того света, потом сдал анализы и удивился: все показатели в норме! Мы попросили врачей объяснить, как такое может быть и что это значит.«У МЕНЯ ВОСЕМЬ ЛЕТ НЕ БЫЛО ТАКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ!»79-летний ученый из Новосибирска Геннадий Николаевич (фамилия мужчины есть в редакции) последние восемь лет борется с раком крови: онкологию обнаружили в 2012 году.— За все это время у меня ни разу не было нормальных анализов крови: показатель уровня лейкоцитов был на отметке 20 — это в два раза выше нормы, уровень тромбоцитов — примерно 350, — рассказал КП-Новосибирск пожилой сибиряк. — Все эти годы я принимал прописанные врачами препараты, но идеальных анализов у меня не было никогда.Коронавирусом Геннадий Николаевич заболел в начале декабря 2020 года. Переносил тяжело.— На наделю раньше, чем у меня, симптомы проявились у моей супруги. Я ей помогал во всем, ухаживал за ней, вот и заразился, — продолжает пенсионер. — В итоге болели оба по одинаковой схеме: потеря обоняния, сильнейшая слабость, даже по комнате было тяжело пройти. Если у кого-то был жар, то у меня температура, наоборот, опускалась до 35 — такое ощущение было, что эта зараза из меня жизнь высасывает. Никогда за 79 лет так не болел!Обе дочери Геннадия Николаевича — врачи, так что они помогали родителям.— У нас дома есть специальный аппарат типа ингалятора, мы дышали в него, после этого сатурация улучшалась с 96 до 98, становилось легче, — добавляет сибиряк.К концу декабря болезнь отступила. По рекомендации лечащего врача Геннадий Николаевич сдал анализы. И пришло время удивляться.— Лейкоциты упали до 12! Тромбоциты — вообще до нижней отметки 200! У меня восемь лет таких показателей не было, — признался мужчина. — Как это связано с коронавирусом? Я не знаю! Мои врачи тоже в замешательстве: договорились, что я сдам анализы еще в конце января, будем наблюдать за динамикой. Чувствую себя отлично, уже вышел на работу.КАК ОБЪЯСНЯЮТ ЧУДО ВРАЧИ?Мы обратились за комментариями к медикам, чтобы понять, действительно ли коронавирус помогает побороть онкологию.— Заявление о том, что коронавирус может помочь побороть онкологию, слишком громкое. У этого вируса, как и у многих других, есть свойство воздействовать на кровяные отростки, вследствие чего количество тромбоцитов и лейкоцитов в крови угнетается. Поэтому у ранее здоровых людей наблюдаются проблемы со свертываемостью крови, а у больных раком крови анализы, наоборот, могут прийти в норму, — прокомментировал КП-Новосибирск Артем Стрельников, заместитель главного врача Клиники иммунопатологии Научно-исследовательского института фундаментальной и клинической иммунологии. — Но это временный эффект: когда именно показатели станут прежними, зависит от особенностей организма. Но конечно, ни о каком излечении от рака и речи идти не может. А за пациентом надо наблюдать.Согласна с этим суждением и Ирина Валентиновна Крючкова, главный врач Клиники Крови.— Для пациентов с ковидом характерно развитие лейкопении — прежде всего за счет снижения лимфоцитов, — говорит врач-гематолог. — Что касается обсуждаемого пациента, то снижение лейкоцитов может быть обусловлено и терапией по основному заболеванию. В любом случае пациент должен наблюдаться у гематолога, потому что он не выздоровел. Кстати, люди с онкогематологическими заболеваниями, получающие онкоактивную терапию, крайне уязвимы перед коронавирусной инфекцией. И смертность среди таких пациентов может составлять 15 — 25%. Но я подчеркиваю, что речь идет о пациентах на терапии.А вот Евгений Черемушкин, врач-онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН, более оптимистичен.— Сейчас разрабатывается экспериментальный метод лечения онкологии — введение вирусов в опухоль. Есть версия, что вирус замедляет деление пораженных клеток, а потом и вовсе их уничтожает. Пока о каких-то результатах говорить рано, и сможет ли с этой задачей, к примеру, справиться COVID-19 или любой другой вирус — судить преждевременно, — отметил Евгений Александрович. — Важно изучить, что именно так повлияло на организм конкретного пациента. Может, это просто совпадение и на фоне принимаемой терапии началась ремиссия. Но случай заслуживает внимания.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ «Векторе» выделили британский штамм коронавируса: ученый объяснил, откуда его взяли и чем он грозит РоссииВирусологи опасаются, что скоро этот вариант заразы может перестать реагировать на вакцину (подробнее).Ученый объяснил, что такое «серая зона» в анализах на антитела и когда лучше переболевшим коронавирусом ставить прививкуОказывается, если выздоровевшим поторопиться с вакцинацией, то прививка просто будет нейтрализована антителами в организме (подробнее).«Даже в сладком чувствую адскую вонь»: ученые объяснили, почему у переболевших коронавирусом вновь искажаются запахи и как это лечитьНеобычная побочка проявляется через два-три месяца: побороть ее можно средством, которое вы легко найдете в аптеке (подробнее).Спасут ли нас рябина, ополаскиватель для рта и спирт от ковида: вирусолог комментирует «народные средства»Оказывается, зеленым чаем и черноплодной рябиной человек может себе навредить, а вот эхинацея, которой все боялись, поможет укрепить иммунитет (подробнее).В «Векторе» нашли чудо-гриб, который помогает побороть коронавирусВы не поверите, но лекарство от заразы все это время росло на березе (подробнее).10 сигарет в день и немного эротики: как вакцину от ковида испытывают на добровольцахВ медицинских боксах «Вектора» проходит очередной этап вирусологического эксперимента. 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