2020-07-30T21:05:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 31 июля 2020 года: кого отправят на дистанционку

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 31 июля 2020 года
Никита МАНЬКО
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В больницах борются с опасной заразой.В больницах борются с опасной заразой.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 31 июля 2020 года в Новосибирске: за прошедшие сутки тесты выявили болезнь у 101 человека. Всего в регионе COVID-19 заразился 9241 пациент, в том числе — 542 ребенка. Новосибирская область занимает 15-е место в общероссийском рейтинге распространения COVID-19.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Новосибирске на 31 июля 2020 года. ФОТО: сервис «Яндекс»

Статистика заболеваемости коронавирусом в Новосибирске на 31 июля 2020 года. ФОТО: сервис «Яндекс»

ВЫЗДОРАВЛИВАЮТ В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗАРАЖАЮТСЯ

Врачи выписали из больниц Новосибирска 203 человека, излечившихся от коронавируса. Это вдвое больше, чем количество новых выявленных случаев COVID-19 за сутки. Всего в регионе уже 7425 бывших пациентов, которые прошли инфекционные больницы и вылечились от коронавируса.

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ COVID-19

Пять человек за сутки скончались от COVID-19 в больницах Новосибирска. По данным оперативного штаба, новыми жертвами болезни стали двое мужчин в возрасте 61 год и 78 лет, а также три женщины в возрасте 49 лет, 61 год и 65 лет. Общее число смертей от коронавируса в регионе достигло 223 человек.

МОЖНО В ШКОЛУ НЕ ХОДИТЬ

Власти сделали важное заявление, которое успокоило родителей, — переводить детей на дистанционное обучение из-за коронавируса можно по желанию. Для этого родителям ребенка нужно написать заявление на имя директора. Для всех остальных с 1 сентября школы будут работать в обычном режиме.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ:

Общее число зараженных за день: 101 человек.

Масочный режим: продлен до 31 августа. Действует в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Школы: закрыты до 1 сентября 2020 года. Будут работать на очном обучении.

Торговые центры: частично открыты. Работают магазины всех категорий, но фудкорты, кинотеатры и детские площадки закрыты. Работает ИКЕА.

Театры: закрыты до 1 сентября 2020 года, разрешены репетиции и подготовка к сезону.

Кинотеатры: закрыты до 1 сентября 2020 года.

Гостиницы: закрыты до 1 августа 2020 года.

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Пляжи: разрешение на работу получили пляжи «Море Обское», «Бугринская роща», пляж «Звезда», три пляжа парка культуры и отдыха на ОбьГЭСЕ: «Детский», «У моря Обского» и «Бумеранг».

Рестораны: открыты только летние веранды. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. Всего в регионе открыто более 800 летних веранд.

Парки: доступны для прогулок. Аттракционы закрыты, массовые мероприятия запрещены.

Фитнес-центры: закрыты.

Спортшколы до 18 лет: будут открыты с 1 августа

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через сайт.

Дельфинарий: открыт, проводит шоу три раза в день со вторника по воскресенье

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ИСТОЧНИК KP.RU

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