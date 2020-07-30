2020-07-30T08:43:13+03:00
Коронавирус Covid-19

В Новосибирской области за сутки от коронавируса скончались пять человек: что о них известно

Об этом рассказали в оперштабе регионального правительства
Ульяна ДЖАНКОВА
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От коронавируса умерли еще 5 человек. Фото: архив «КП»От коронавируса умерли еще 5 человек. Фото: архив «КП»
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В четверг, 30 июля, стало известно о том, что в Новосибирской области за последние сутки от коронавируса скончались еще 5 человек. Об этом рассказали в оперштабе регионального правительства.

— Скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 61 год,78 лет и женщины в возрасте 49 лет, 61 год и 65 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 223 человека, — сообщил оперштаб.

За последние сутки коронавирус диагностировали еще у 101 человека, выздоровели, 203 пациента.

С начала эпидемии коронавирусом заболели 9 241 человек, в том числе 542 ребенка, при этом выздоровели 7 425 пациентов.

В регионе постепенно снимают ограничительные меры. С 1 августа разрешили проводить соревнования, а с 17 августа в прежнем формате начнут работать детские сады.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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