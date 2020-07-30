2020-07-30T13:32:34+03:00
Общество

Дистанционное обучение в школах с 1 сентября 2020 года: рассказываем, что ждет учеников

Дистанционное обучение в школах с 1 сентября 2020 года: как начнется учебный год в Новосибирске
Алена КУЛЕШОВА
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Рассказываем, возможно ли в Новосибирске дистанционное обучение в школах с 1 сентября 2020 года.Рассказываем, возможно ли в Новосибирске дистанционное обучение в школах с 1 сентября 2020 года.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Рассказываем, возможно ли в Новосибирске дистанционное обучение в школах с 1 сентября 2020 года. Вопрос о том, как будут работать учебные учреждения в городе с начала нового учебного года, обсудили мэр Анатолий Локоть и глава департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев во время пресс-конференции.

— Мы будем готовы начать работу в формате очного обучения, разумеется, с учетом всех рекомендаций надзорных органов. Но при этом, если родители школьников примут решение о том, что сейчас для их ребенка более желательная дистанционная форма обучения, то, по их заявлению, мы можем определить и такой формат работы, — пояснил Рамиль Ахметгареев. — Данный вопрос мы уже обсудили с руководителями образовательных учреждений, у нас есть возможность работать в самых разных форматах, действуя, в первую очередь, в интересах детей.

Напомним, дистанционное обучение в школах Новосибирска было введено в марте этого года, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией с коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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