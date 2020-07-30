Еще 101 за сутки: в Новосибирском области коронавирусом заболели больше 9 тысяч человек

30 Июль 2020 2020-07-30T08:56:17+03:00

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В четверг, 30 июля, оперштаб правительства Новосибирской области сообщил о том, что за последние сутки коронавирус диагностировали еще у 101 человека, при этом выздоровели 203 пациента, умерли пять человек.

— С начала эпидемии коронавирус обнаружили у 9 241 человека, в том числе у 542 детей, выздоровели 7 425 пациентов, скончались 223 человека, — сообщили в оперштабе.

В регионе снимают ограничительные меры. С 1 августа снова можно будет проводить соревнований, начнут работу спортивные секции, в театрах — репетиции. С 17 августа откроют детские сады. Уже работаю магазины, летние веранды кафе и ресторанов. Но по-прежнему в общественных местах нужно быть в защитной маске. Также под запретом развлекательные мероприятия, кинотеатры и фитнес-клубы.

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ИСТОЧНИК KP.RU