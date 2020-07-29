Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 30 июля 2020 года: выздоравливают в два раз больше, чем заражаются

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 30 июля 2020 года в Новосибирске остаются тревожными: за прошедшие сутки заболели 107 человек. С начала вспышки в регионе COVID-19 заразились 9140 пациентов, в том числе — 541 ребенок. Новосибирская область занимает 16-е место в общероссийском рейтинге распространения COVID-19.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Новосибирске на 30 июля 2020 года. ФОТО: сервис «Яндекс»

ЗА СУТКИ ВЫПИСАЛИ 212 ПАЦИЕНТОВ

Врачи выписали из больниц Новосибирска 212 пациентов — почти рекорд в борьбе с коронавирусом в июле 2020 года. Это практически в два раза больше, чем число новых заболевших за день. Общее количество излечившихся выросло до 7222 человек и медленно догоняет количество зараженных.

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ COVID-19

В Новосибирске семь человек скончались от коронавируса. По данным оперативного штаба, умерли пятеро мужчин возрасте от 43 лет до 68 лет и две женщины, им было 64 года и 83 года. Общее число жертв COVID-19 выросло до 218 человек. По статистике на 30 июля 2020 года в Новосибирске смертность составляет около 2,3 %.

ШКОЛЬНЫЕ ЯРМАРКИ БУДУТ!

Власти Новосибирска разрешили школьные ярмарки: они пройдут в середине августа. Три главных ярмарки откроются перед ГПНТБ, администрацией Первомайского района и у ТЦ «Континент» на улице Троллейной. Однако покупатели и продавцы должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ:

Общее число зараженных за день: 107 человек.

Масочный режим: продлен до 31 августа. Действует в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Школы: закрыты до 1 сентября 2020 года. Будут работать на очном обучении.

Торговые центры: частично открыты. Работают магазины всех категорий, но фудкорты, кинотеатры и детские площадки закрыты. Работает ИКЕА.

Театры: закрыты до 1 сентября 2020 года, разрешены репетиции и подготовка к сезону.

Кинотеатры: закрыты до 1 сентября 2020 года.

Гостиницы: закрыты до 1 августа 2020 года.

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Пляжи: разрешение на работу получили пляжи «Море Обское», «Бугринская роща», пляж «Звезда», три пляжа парка культуры и отдыха на ОбьГЭСЕ: «Детский», «У моря Обского» и «Бумеранг».

Рестораны: открыты только летние веранды. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. Всего в регионе открыто более 800 летних веранд.

Парки: доступны для прогулок. Аттракционы закрыты, массовые мероприятия запрещены.

Фитнес-центры: закрыты.

Спортшколы до 18 лет: будут открыты с 1 августа

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через сайт.

Дельфинарий: открыт, проводит шоу три раза в день со вторника по воскресенье

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