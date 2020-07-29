В Новосибирской области коронавирусом заболели 107 человек: выздоровели почти в два раза больше

29 Июль 2020 2020-07-29T08:54:34+03:00

Об этом рассказали в оперштабе регионального правительства

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В среду, 29 июля, оперштаб правительства Новосибирской области сообщил о том, что за последние сутки коронавирус диагностировали еще 107 человек, при этом выздоровели 212 пациентов, умерли 7 человек.

— С начала эпидемии коронавирус выявили у 9 140 человек, в том числе 541 ребенка, выздоровели 7 222 пациента, к сожалению, скончались 218 человек, — сообщили в оперштабе.

В отделениях интенсивной терапии находятся 69 человек. На ИВЛ — 19 пациентов.

В регионе сняли почти все ограничительные меры, кроме масочного режима. Также по-прежнему под запретом фитнес-клубы, кинотеатры и все массовые развлекательные мероприятия. С 1 августа разрешили возобновить работу спортивных секций, и репетиции в театрах, а с 17 августа в прежнем режиме начнут работать детские садики. Ранее они работали в формате дежурных групп.

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ИСТОЧНИК KP.RU