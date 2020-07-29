В Новосибирской области за сутки от коронавируса скончались 7 человек: что о них известно

29 Июль 2020 2020-07-29T08:41:41+03:00

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В среду, 29 июля, стало известно о том, что в Новосибирской области за последние сутки от коронавируса умерли еще семь человек. Об этом рассказали в оперштабе регионального правительства.

— Скончались еще семь пациентов: мужчины в возрасте 43 года, 52 года, 65 лет, 66 лет, 68 лет и две женщины, им было 64 года и 83 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 218 человек, — сообщили в оперштабе.

Сейчас в отделениях интенсивной терапии находятся 69 человек, на ИВЛ — 19 пациентов.

За сутки коронавирусом заболели 107 человек, выздоровели 212 пациентов.

С начала эпидемии коронавирус диагностировали у 9 140 человек, в том числе 541 ребенок, при этом выздоровели 7 222 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU