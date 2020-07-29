2020-07-29T09:19:42+03:00
Общество

Школьные ярмарки в Новосибирске 2020: где пройдут, когда начнутся

Рассказываем, где пройдут и когда начнутся школьные ярмарки в Новосибирске 2020
Никита МАНЬКО
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Школьные ярмарки откроются в середине августаШкольные ярмарки откроются в середине августаФото: Евгения ГУСЕВА
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Хорошие новости для мам и папа: школьные ярмарки в Новосибирске 2020 состоятся. Об этом заявили в мэрии Новосибирска. Однако теперь покупатели и продавцы должны соблюдать требования «Роспотребнадзора».

- На ярмарках должно быть обеспечено социальное дистанцирование, ежедневные замеры температуры тела операторов ярмарки, соблюдение масочного режим, а также санитарная обработка всех общедоступных поверхностей и наличие антисептиков, — сообщили в мэрии.

КОГДА ПРОЙДУТ ШКОЛЬНЫЕ ЯРМАРКИ В НОВОСИБИРСКЕ?

Школьные ярмарки пройдут в трех районах города: в Октябрьском, Ленинском и Первомайском. Открытие ярмарок запланировано на середину августа 2020 года.

АДРЕСА ШКОЛЬНЫХ ЯРМАРОК 2020 В НОВОСИБИРСКЕ:

Ярмарка у ГПНТБ — с 12 по 14 августа 2020 года

Адрес: Октябрьский район, ул. Восход, 15 (площадь Пименова)

Как добраться:

Метро: Октябрьская

Автобус: № 5, 18, 75, 97, 98, 258ж — остановка «ГПНТБ»

Троллейбус: №5, 10 — остановка «ГПНТБ»

Маршрутка: №8, 16, 44а, 45 — остановка «ГПНТБ»

Ярмарка у «Континента» — с 17 августа по 6 сентября 2020 года

Адрес: Ленинский район, ул. Троллейная, 130а (ТЦ «Континент»)

Как добраться:

Автобус: № 9, 28, 64, 101, 102, 103, 104 ,122, 216, 217, 228, 233 — ост. «Автокомбинат»

Трамвай: №10, 15, 16- ост. «Автокомбинат»

Маршрутка: №29, 303, 312, 323, 324- ост. «Автокомбинат»

Ярмарка у администрации Первомайского района — 14 августа 2020 года

Адрес: Первомайский район, ул. Физкультурная, 7 (Администрация Первомайского района)

Как добраться:

Электропоезд: ж\д станция «Первомайская»

Автобус: № 21, 130, 170- ост. «Первомайская»

Маршрутка: №21,307, 307б, 307м, 317, 322, 338- ост. «Первомайская»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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