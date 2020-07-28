2020-07-28T18:14:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 29 июля 2020 года: болезнь унесла жизни 211 сибиряков

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 29 июля 2020 года
Никита МАНЬКО
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В Новосибирске более 9 тысяч заболевших и 7 тысяч излечившихся.В Новосибирске более 9 тысяч заболевших и 7 тысяч излечившихся.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 29 июля 2020 года пока подтверждают, что до победы над заразой еще далеко. Болезнь диагностировали у 9033 человек, среди них 539 детей. За прошедшие сутки COVID-19 был выявлен у 103 пациентов, регион занял 16-е место в общероссийском рейтинге распространения коронавируса.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Новосибирске на 29 июля 2020 года. ФОТО: сервис «Яндекс»

Статистика заболеваемости коронавирусом в Новосибирске на 29 июля 2020 года. ФОТО: сервис «Яндекс»

БОЛЕЕ СЕМИ ТЫСЯЧ ИЗЛЕЧИВШИХСЯ

За прошедшие сутки врачи выписали из больниц 183 пациента, излечившихся от коронавируса. Это больше, чем количество новых заболевших, на 80 человек. Всего в Новосибирской области выздоровели 7010 человек.

На 29 июля 2020 года в больницах Новосибирска остаются 1519 пациентов с диагнозом коронавирус и подозрением на опасное заболевание. В детской больнице №3 находятся 60 детей с подозрением на COVID-19 и подтвержденным диагнозом.

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ COVID-19

Пятеро жителей Новосибирска скончались от коронавируса за прошедшие сутки. Как сообщили в оперативном штабе, среди погибших - один мужчина в возрасте 55 лет и четыре женщины, им было 46 лет, 48 лет, 66 лет и 82 года. Общее число смертей от COVID-19 достигло 211 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕЛАХ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

На карте Новосибирской области не осталось районов, где не выявляли больных COVID-19. По данным оперативного штаба, в центральных районных больницах находятся 862 человека с диагнозом «коронавирус» и признаками опасного заболевания.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ:

Общее число зараженных за день: 103 человека.

Масочный режим: продлен до 31 августа. Действует в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Школы: закрыты до 1 сентября 2020 года. Будут работать на очном обучении.

Торговые центры: частично открыты. Работают магазины всех категорий, но фудкорты, кинотеатры и детские площадки закрыты. Работает ИКЕА.

Театры: закрыты до 1 сентября 2020 года, разрешены репетиции и подготовка к сезону.

Кинотеатры: закрыты до 1 сентября 2020 года.

Гостиницы: закрыты до 1 августа 2020 года.

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Пляжи: разрешение на работу получили пляжи «Море Обское», «Бугринская роща», пляж «Звезда», три пляжа парка культуры и отдыха на ОбьГЭСЕ: «Детский», «У моря Обского» и «Бумеранг».

Рестораны: открыты только летние веранды. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. Всего в регионе открыто более 800 летних веранд.

Парки: доступны для прогулок. Аттракционы закрыты, массовые мероприятия запрещены.

Фитнес-центры: закрыты.

Спортшколы до 18 лет: будут открыты с 1 августа

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через сайт.

Дельфинарий: открыт, проводит шоу три раза в день со вторника по воскресенье

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ИСТОЧНИК KP.RU

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