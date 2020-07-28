Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 28 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 28 июля 2020 года, которую составили корреспонденты КП-Новосибирск, расскажет о ситуации.
За последние сутки у 104 человек диагностировали коронавирус, выздоровели 58 пациентов, умерли 6 человек.
О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.
В реанимации находятся 73 человека, на ИВЛ — 19 пациентов.
— За последние сутки в больницы районов области госпитализированы 864 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.
С начала эпидемии коронавирусом заболели 8 930, в том числе инфицированы были 534 ребенка, при этом выздоровели 6 827 пациентов, к сожалению, скончались 206 человек.
С 1 августа в регионе снимут еще ряд ограничительных мер: разрешат работать спортивным секциям, а также проводить репетиции в театрах. Но масочный режим по-прежнему сохраняется.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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