Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 28 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе

28 Июль 2020 2020-07-28T03:00:06+03:00

В Новосибирской области коронавирус обнаружили еще у 104 человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

Наша карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 28 июля 2020 года покажет, что происходит в регионе

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Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 28 июля 2020 года, которую составили корреспонденты КП-Новосибирск, расскажет о ситуации.

За последние сутки у 104 человек диагностировали коронавирус, выздоровели 58 пациентов, умерли 6 человек.

О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.

В реанимации находятся 73 человека, на ИВЛ — 19 пациентов.

— За последние сутки в больницы районов области госпитализированы 864 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

С начала эпидемии коронавирусом заболели 8 930, в том числе инфицированы были 534 ребенка, при этом выздоровели 6 827 пациентов, к сожалению, скончались 206 человек.

С 1 августа в регионе снимут еще ряд ограничительных мер: разрешат работать спортивным секциям, а также проводить репетиции в театрах. Но масочный режим по-прежнему сохраняется.

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ИСТОЧНИК KP.RU