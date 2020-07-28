Еще 103 за сутки: в Новосибирской области коронавирусом заболели больше 9 тысяч человек

28 Июль 2020 2020-07-28T07:29:51+03:00

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Во вторник, 28 июля, оперштаб правительства Новосибирской области сообщи о том, что аз последние сутки коронавирус диагностировали еще у 103 человек, при этом выздоровело гораздо большей людей: 183 пациента выписали. К сожалению, 5 человек скончались. Все они — пожилые люди.

— С начала эпидемии коронавирус диагностировали у 9 033 человек, в том числе у 539 детей, выздоровели 7 010 человек, скончались 211 пациентов, — сообщили в оперштабе.

Сейчас в реанимации находятся 74 человека, на ИВЛ — 22 пациента.

В Новосибирской области сняли почти все ограничительные меры: работают магазины, летние веранды кафе, зоопарк. С 1 августа возобновляют работы спортивные секции и репетиции в театрах. Но при этом в регионе по-прежнему сохраняется режим повышенной готовности. Также в общественных местах необходимо находиться в защитной маске.

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ИСТОЧНИК KP.RU