В Новосибирской области от коронавируса скончались еще пять человек: что о них известно
Во вторник, 28 июля, стало известно, что за последние сутки от коронавируса в Новосибирской области умерли еще пять пациентов инфекционного госпиталя. Об этом рассказали в оперштабе регионального правительства.
— Скончались еще пять пациентов: мужчина в возрасте 55 лет и женщины, им было 46 лет, 48 лет, 66 лет и 82 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 211 человек, — сообщили в оперштабе. — В тяжелом состоянии сейчас в реанимации В отделениях реанимации — 74 человека, не могут самостоятельно дышать и подключены к аппарату ИВЛ — 22 пациента.
За сутки коронавирус обнаружили еще 103 человек, выздоровели 183 пациента. С начала эпидемии коронавирус диагностировали у 9 033 человек, в том числе у 539 детей, при этом выздоровели 7 010 пациентов.
По информации из правительства, с 1 августа возобновят работу спортивные секции и репетиции в театрах.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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