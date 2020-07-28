В Новосибирской области от коронавируса скончались еще пять человек: что о них известно

28 Июль 2020 2020-07-28T07:18:37+03:00

От коронавируса за сутки умерли еще 5 человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Во вторник, 28 июля, стало известно, что за последние сутки от коронавируса в Новосибирской области умерли еще пять пациентов инфекционного госпиталя. Об этом рассказали в оперштабе регионального правительства.

— Скончались еще пять пациентов: мужчина в возрасте 55 лет и женщины, им было 46 лет, 48 лет, 66 лет и 82 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 211 человек, — сообщили в оперштабе. — В тяжелом состоянии сейчас в реанимации В отделениях реанимации — 74 человека, не могут самостоятельно дышать и подключены к аппарату ИВЛ — 22 пациента.

За сутки коронавирус обнаружили еще 103 человек, выздоровели 183 пациента. С начала эпидемии коронавирус диагностировали у 9 033 человек, в том числе у 539 детей, при этом выздоровели 7 010 пациентов.

По информации из правительства, с 1 августа возобновят работу спортивные секции и репетиции в театрах.

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ИСТОЧНИК KP.RU