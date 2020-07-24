Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 25 июля 2020 года: трансгенные мыши против COVID-19

Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 25 июля 2020 года: COVID-19 диагностировали 8616 человек, среди них 520 детей. За прошедшие сутки COVID-19 был выявлен у 105 пациентов, регион занял 16-е место в общероссийском рейтинге распространения коронавируса.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Новосибирске на 25 июля 2020 года. ФОТО: сервис «Яндекс»

ШЕСТЬ СМЕРТЕЙ ЗА СУТКИ

В Новосибирске от коронавируса скончались еще шесть человек. Как сообщили в оперативном штабе, умерли двое мужчин в возрасте 54 года и 69 лет, и четыре женщины — им было 59 лет, 69 лет, 70 лет и 84 года. Общее количество смертей от COVID-19 выросло до 190 человек.

УСТРОИЛА СКАНДАЛ ИЗ-ЗА МАСКИ

Сибирячка пришла в Ленинский районный суд без маски, и приставы отказались пускать ее в здание. Тогда женщина устроила скандал — материлась, пыталась прорваться в здание и вела себя буйно. Пришлось вызвать вневедомственную охрану, вооруженные мужчины охладили пыл спорщицы. Вскоре женщине пришлось еще раз прийти суд. Она признала вину, и ей назначили штраф в 1000 рублей.

АНТИВИРУСНЫЕ МЫШИ

Новосибирские ученые показали мышей, которых вывели специально для испытания вакцины от коронавируса. Сейчас у ученых есть шесть грызунов с нужным геном, для испытаний осталось вывести еще 12.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ:

Общее число зараженных за день: 105 человек.

Масочный режим: действует в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Школы: закрыты до 1 сентября 2020 года. Будут работать на очном обучении.

Торговые центры: частично открыты. Работают магазины всех категорий, но фудкорты, кинотеатры и детские площадки закрыты. Работает ИКЕА.

Кинотеатры: закрыты до 1 сентября 2020 года.

Гостиницы: закрыты до 1 августа 2020 года.

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Пляжи: разрешение на работу получили пляжи «Море Обское», «Бугринская роща», пляж «Звезда», три пляжа парка культуры и отдыха на ОбьГЭСЕ: «Детский», «У моря Обского» и «Бумеранг».

Рестораны: открыты только летние веранды. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. Всего в регионе открыто более 800 летних веранд.

Парки: доступны для прогулок.

Фитнес-центры: закрыты.

Спортшколы до 18 лет: будут открыты с 1 августа

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через сайт.

Дельфинарий: открыт, проводит шоу три раза в день со вторника по воскресенье.

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