«Обматерила всех»: сибирячка устроила в суде скандал из-за маски

24 Июль 2020 2020-07-24T14:51:58+03:00

Женщина ни в какую не хотела надевать маску перед входом в суд. Фото: Милана СОКОЛ

За нарушение она заплатила штраф в тысячу рублей

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В Ленинском районном суде Новосибирска женщина устроила скандал. Она захотела зайти в суд без маски, но у дверей ее остановили приставы, потребовав маску надеть. Сибирячка в ответ покрыла их матом. Произошло это 2 июня

— Гражданка ругалась грубой нецензурной бранью в общественном месте, на замечания судебного пристава не реагировала, вела себя буйно, не успокоившись до приезда сотрудников вневедомственной охраны, — сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда. Позже оскорбления посыпались и на сотрудников Росгвардии.

В итоге сибирячку саму вызвали в суде. На заседании в конце июля она признала свою вину. Суд назначил ей административный штраф в 1000 рублей.

Напомним, сибиряки все больше утраивают скандалы в общественных местах, не желая надевать маску. 23 июля против масок яро выступала пассажирка троллейбуса — из-за нее пришлось остановить транспорт и вызвать полицию.

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ИСТОЧНИК KP.RU