«Обматерила всех»: сибирячка устроила в суде скандал из-за маски
В Ленинском районном суде Новосибирска женщина устроила скандал. Она захотела зайти в суд без маски, но у дверей ее остановили приставы, потребовав маску надеть. Сибирячка в ответ покрыла их матом. Произошло это 2 июня
— Гражданка ругалась грубой нецензурной бранью в общественном месте, на замечания судебного пристава не реагировала, вела себя буйно, не успокоившись до приезда сотрудников вневедомственной охраны, — сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда. Позже оскорбления посыпались и на сотрудников Росгвардии.
В итоге сибирячку саму вызвали в суде. На заседании в конце июля она признала свою вину. Суд назначил ей административный штраф в 1000 рублей.
Напомним, сибиряки все больше утраивают скандалы в общественных местах, не желая надевать маску. 23 июля против масок яро выступала пассажирка троллейбуса — из-за нее пришлось остановить транспорт и вызвать полицию.
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ИСТОЧНИК KP.RU