«Вы все рабы, одна я красивая»: сибирячка устроила в троллейбусе скандал из-за маски
Вечером в четверг, 23 июля, в троллейбусе № 4 произошел скандал. В салон вошла девушка, которая не хотела надевать маску. Водителю пришлось остановить движение — и разъяренные пассажиры накинулись на сибирячку, которая в свою очередь обзывала их рабами. Об этом рассказала читательница КП-Новосибирск Олеся.
— Мы ехали на троллейбусе с площади Маркса, салон был забит битком. И началось это все на Вертковской. Водитель остановился на «Советской Сибири», открыл двери и сказал, что мы никуда не поедем. Кондуктор начала кричать на девушку. Потом стали орать все пассажиры автобуса. Девушка пыталась защищаться и ни в какую не сдвигалась с места, говорила: «Вы все рабы, поддаетесь, вы стадо, а я красивая, непорочная». Потом водитель начал ее хватать, но женщины остановили его, — рассказала КП-Новосибирск Олеся.
Троллейбус стоял минут 10 — пассажирам пришлось пересесть на другой троллейбус. Поэтому никто не видел, чем закончилась перепалка.
— Девушка, когда все вышли, тоже попыталась уйти, но ее уже не отпустили, а заставили ждать полицию. Она сказала, что уже не первый раз участвует в таких стычках. Кстати, под конец она потребовала дать ей маску, уже согласилась надеть, но уже было поздно, — говорит Олеся.
Напомним, новосибирцы уже устраивали скандал в общественном транспорте. Полицейские выводили из трамвая пассажирку без маски. Еще раньше им пришлось вывести женщину в хиджабе, которая тоже отказывалась надевать маску.
Скандал в троллейбусе, Новосибирск..
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ИСТОЧНИК KP.RU