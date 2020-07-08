Девушка в хиджабе отказалась надевать маску в автобусе и устроила скандал с полицией
В одном из автобусов Новосибирска днем 8 июля произошел конфликт между пассажиркой, которая не хотела надевать защитную маску и полицейским. Женщина упорно не хотела покидать транспорт по требованию правоохранителей. В итоге, после словесных пререканий, ее вывели из автобуса практически силой.
— Женщина не хотела выходить из автобуса, хотя была без маски. Она настаивала, чтобы полицейский оформлял протокол ее задержания прямо на месте, — сообщает паблик «АСТ-54». — После недолгих пререканий с полицией, нарушительницу под истошный крик вывели на улицу.
Происходящее засняли на видео очевидцы, после ролик попал в сеть. Сибиряков такая сцена равнодушными не оставила. В комментариях под постом многие люди написали, что женщине не стоило затевать такой конфликт по этому поводу:
— Проще было маску надеть и избежать вот этого всего.
— Перевозчика ведь за это оштрафовать могут.
— Нужно же понимать, что есть закон. Хочешь ехать — надень маску, — пишут люди.
Девушка в хиджабе отказалась надевать маску в автобусе и устроила скандал с полицией.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU