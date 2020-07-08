8 Июль 2020 2020-07-08T20:48:07+03:00

Женщина упорно не хотела покидать транспорт по требованию правоохранителей. Фото: Кадр из видео

Изменить размер текста: A A

В одном из автобусов Новосибирска днем 8 июля произошел конфликт между пассажиркой, которая не хотела надевать защитную маску и полицейским. Женщина упорно не хотела покидать транспорт по требованию правоохранителей. В итоге, после словесных пререканий, ее вывели из автобуса практически силой.

— Женщина не хотела выходить из автобуса, хотя была без маски. Она настаивала, чтобы полицейский оформлял протокол ее задержания прямо на месте, — сообщает паблик «АСТ-54». — После недолгих пререканий с полицией, нарушительницу под истошный крик вывели на улицу.

Происходящее засняли на видео очевидцы, после ролик попал в сеть. Сибиряков такая сцена равнодушными не оставила. В комментариях под постом многие люди написали, что женщине не стоило затевать такой конфликт по этому поводу:

— Проще было маску надеть и избежать вот этого всего.

— Перевозчика ведь за это оштрафовать могут.

— Нужно же понимать, что есть закон. Хочешь ехать — надень маску, — пишут люди.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/789476" frameborder="0"></iframe> Девушка в хиджабе отказалась надевать маску в автобусе и устроила скандал с полицией.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU