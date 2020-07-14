«Кричала, что ее насилуют»: сибирячка устроила скандал, не желая надевать маску в трамвае
Во вторник, 14 июля, в новосибирском трамвае № 13 произошел конфликт. Женщина не захотела надевать защитную маску, из-за чего трамвай пришлось остановить. Туда зашли полицейские для оформления протокола. Инцидент с непослушной сибирячки сняли на телефон очевидцы и выложили ролик в соцсети.
— Сначала женщина кричала, что её насилуют, и просила вызвать полицию, но потом успокоилась, — рассказал автор видео в группе «Инцидент Новосибирск».
Полицейским свои документы сибирячка тоже решила не показывать, якобы она может этого не делать согласно Конституции РФ. Тогда ее пришлось вывести из трамвая, и транспорт продолжил движение.
Пассажиры были крайне недовольны:
— Нам потом придется оправдываться, почему мы стояли!
— Давайте, ради бога, уводите, стоим из-за этой вонючки! — возмущались они за кадром.
Один из очевидцев снял, что произошло после того, как женщину вывели на улицу. Она снова кричала и пыталась вырваться из рук полицейских, позже успокоившись.
Напомним, 13 июля похожий конфликт произошел в салоне автобуса. Двое нетрезвых мужчин не хотели надевать маски. Всех пассажиров пришлось высадить из автобуса и вызвать полицию.
Скандал в трамвае из-за маски.
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ИСТОЧНИК KP.RU