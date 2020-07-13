«Тебе корочки показать?»: сибиряки устроили скандал в автобусе из-за просьбы надеть маску

13 Июль 2020 2020-07-13T19:15:56+03:00

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Сегодня, 13 июля, в одном из автобусов произошел конфликт из-за маски. Об этом написали в социальных сетях свидетели произошедшего.

— На остановке «Ателье №6» (Затон), в автобус №16 зашли двое нетрезвых людей и по просьбе кондуктора надеть маски, отказались это делать,- сообщает подписчик группы «Инцидент Новосибирск».

Как рассказывают свидетели, чтобы не одевать маску у сибиряков был железный аргумент. Якобы сегодня президент отменил масочный режим. Кондуктор была непреклонна и заявила, что пока пассажиры не наденут маски автобус никуда не поедет.

— Когда пассажиры попытались поторопить пару нарушителей масочного режима, чтобы те либо вышли из автобуса, либо надели маски, женщина на это отреагировала крайне агрессивно. Со всей силы швырнула свой телефон и с кулаками бросилась на пассажиров, — пишут очевидцы в социальных сетях. — Женщина начала кричать: «Тебе корочки показать?»

В итоге всех пришлось высадить из автобуса, а нарушители правопорядка остались ждать полицию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/790290" frameborder="0"></iframe> Сибиряки устроили скандал в автобусе из-за просьбы надеть маску.

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