«Тебе корочки показать?»: сибиряки устроили скандал в автобусе из-за просьбы надеть маску
Сегодня, 13 июля, в одном из автобусов произошел конфликт из-за маски. Об этом написали в социальных сетях свидетели произошедшего.
— На остановке «Ателье №6» (Затон), в автобус №16 зашли двое нетрезвых людей и по просьбе кондуктора надеть маски, отказались это делать,- сообщает подписчик группы «Инцидент Новосибирск».
Как рассказывают свидетели, чтобы не одевать маску у сибиряков был железный аргумент. Якобы сегодня президент отменил масочный режим. Кондуктор была непреклонна и заявила, что пока пассажиры не наденут маски автобус никуда не поедет.
— Когда пассажиры попытались поторопить пару нарушителей масочного режима, чтобы те либо вышли из автобуса, либо надели маски, женщина на это отреагировала крайне агрессивно. Со всей силы швырнула свой телефон и с кулаками бросилась на пассажиров, — пишут очевидцы в социальных сетях. — Женщина начала кричать: «Тебе корочки показать?»
В итоге всех пришлось высадить из автобуса, а нарушители правопорядка остались ждать полицию.
Сибиряки устроили скандал в автобусе из-за просьбы надеть маску.
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