В Новосибирской области от коронавируса скончались шесть человек: что о них известно

24 Июль 2020 2020-07-24T06:31:25+03:00

От коронавируса умерли шесть пациентов в ННовосибирской области. Фото: архив «КП»

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В пятницу, 24 июля, стало известно, что еще 6 пациентов инфекционного госпиталя умерли от коронавируса в Новосибирской области. Об этом сообщил оперштаб регионального правительства.

— Скончались еще шесть пациентов: мужчины в возрасте 54 года и 69 лет год, и четыре женщины, им было 59 лет, 69 лет, 70 лет и 84 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 190 человек,- рассказал оперштаб. — В реанимации находятся 86 человек, на ИВЛ — 19 пациентов.

За сутки коронавирус диагностировали еще у 105 человек, при этом выздоровели 117 пациентов.

С начала эпидемии коронавирусом заболели 8 616 человек, в том числе 520 детей, выздоровели 6 615 пациентов.

То, что в июле в сутки будут умирать до 8 человек, прогнозировали математики.

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ИСТОЧНИК KP.RU