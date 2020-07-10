Математики предсказали печальный рекорд Новосибирску: от коронавируса будут умирать по 8 человек в день

10 Июль 2020 2020-07-10T09:32:48+03:00

Рассказываем, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в июле

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Математики поделились с КП-Новосибирск прогнозом, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в июле.

Сотрудник Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН Ольга Криворотько объяснила, что если в мае наблюдался рост заболеваемости, то, следовательно, в июне — рост смертности.

— Заболеваемость будет расти, но не резко. Число критических, требующих подключения к аппарату ИВЛ, и смертельных случаев также увеличится. Мы ожидаем, что за сутки начнут умирать до 8 человек и до 27 человек будут направляться на искусственную вентиляцию легких. Этот сценарий учитывает нынешние условия: ограниченные пассажиропотоки, индекс самоизоляции от «Яндекса» и приказ по ношению масок в общественных местах и отсутствие других мер по развитию коронавируса, — объяснили в институте..

Напомним, управление ЗАГС по Новосибирской области смертности по месяцам. В июне был зафиксирован большой скачок смертности в регионе — на 414 человек больше, чем в мае.

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ИСТОЧНИК KP.RU