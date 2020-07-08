Отчего умерли 895 человек за месяц? Эксперты рассказали, виновен ли коронавирус в приросте смертности в Новосибирске

Каждый день оперативный штаб региона по коронавирусу дает сводку по заболевшим и умершим за прошедшие сутки. Ежедневно горожанам сообщают в среднем о 2 - 4 смертях. Так, за 7 июля в регионе, по официальным данным, умерли 4 человека, заболели - 107. В общей сложности за период пандемии, судя по той же статистике, скончались 124 человека. Тем временем в июне случился большой скачок по смертности, который в данные оперштаба не укладывается…

ПРЫЖОК НА 400 СМЕРТЕЙ

Управление ЗАГС по Новосибирской области дает статистику смертности по месяцам. Если сравнить их с прошлогодними показателями, то разрыв по прошлому месяцу - июню - выглядит довольно подозрительно пугающим.

Итак, сравним официальные цифры по смертям за 2019 и 2020 годы помесячно.

АПРЕЛЬ:

2019 год - 3031 акт о смерти,

2020 год - 2946.

МАЙ:

2019 год - 3020

2020 год - 3192.

ИЮНЬ:

2019 год - 2711

2020 год - 3606.

То есть разница в данных за июнь куда более существенная. Получается, по сравнению с июнем прошлого года в Новосибирской области умерло на 895 человек больше. А если сравнивать с предыдущим месяцем, маем, разница составила 414 человек. Почему?

Мы попросили прокомментировать ситуацию демографов, которые знают, как нужно относиться к данным статистиков и математиков, рассчитывающих прогноз по заболеваемости и смертности во время пандемии.

НЕ ТОРОПИТЕСЬ С ВЫВОДАМИ

Общественники уже начинают шуметь - говорят, власти намеренно занижают данные о погибших от коронавируса. Демографы и социологи просят не делать поспешных выводов: считают, с цифрами, представленными всего за один месяц, надо быть аккуратнее.

- С цифрами надо обращаться осторожно. Наши данные надо сравнить с данными по другим регионам в России. Если картина похожая, то, возможно, и есть какое-то общее объяснение. Судить по малому о большом явлении надо аккуратно, - рассказал КП-Новосибирск и. о. завкафедры социологии и массовых коммуникаций НГТУ Михаил Мельников. - Однако приведу пример из XVIII века. Ученые тогда уже отмечали: чтобы приуменьшить панику, умерших от чумы приписывали к умершим от других болезней. Может быть, отчасти мы наблюдаем нечто подобное: смертность выросла, но необязательно от коронавируса, а от сопутствующих болезней. Ведь уже известно, что COVID-19 в целом ослабляет организм, обостряются другие серьезные проблемы здоровья. У кого-то появляются психические расстройства. Еще один важный момент: прежде чем делать выводы, надо изучить причины смертности (убийства, виды заболеваний), заранее говорить о панике и тревоге было бы легкомысленно.

Чтобы сравнить показатели смертности в Новосибирской области с цифрами на других территориях, звоним московскому исследователю - старшему научному сотруднику Института демографии Екатерине Щербаковой. Она тоже считает, что сравнивать цифры по месяцам сейчас некорректно - надо дождаться данных за год:

- В Москве также был скачок по смертности, но в мае - на месяц раньше. И сами цифры были больше - превышение на 1800 - 1900 человек, - рассказала КП-Новосибирск Екатерина Щербакова. - Сейчас информация по смертности выгружается каждый месяц, при этом часть смертей происходят раньше, чем их регистрируют, постановка диагноза сейчас тоже требует дополнительного времени. Поэтому какие-то данные могут быть неточными. Кроме того, существуют рекомендации ВОЗ по определению причины смерти - коронавирус или нет. Насколько я знаю, у нас ставят в посмертный диагноз все-таки конкретную причину смерти - к примеру, инфаркт, даже если у пациента был диагностирован коронавирус. Вся ситуация с пандемией сегодня может провоцировать повышенную смертность при хронических заболеваниях.

В Москве во время похорон.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЕЩЕ ЦВЕТОЧКИ

Математики к июньскому скачку как будто были готовы. Они давно пытаются просчитать, как будет вести себя инфекция, когда будет пик, а когда спад.

- Зарождение и развитие коронавирусной инфекции в Новосибирске берет свое активное начало с середины апреля 2020 года. В мае наблюдался рост заболеваемости, следовательно, в июне - рост смертности, - рассказал КП-Новосибирск научный сотрудник Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН Ольга Криворотько. - В используемых нами моделях можно проследить смертность именно от коронавирусной инфекции, и она, по прогнозам, должна расти.

Ученые признаются, что рассчитать точные параметры по общей смертности они не могут, а ведь управление ЗАГС дает именно общие цифры, без разграничений на причины. Но тут же ученые уточняют: смертность могла так сильно вырасти из-за сопутствующих COVID-19 заболеваний и полученных осложнений, которые в официальную статистику по коронавирусу не входят.

- Считаю, что такие случаи смерти надо включать в статистику смертей от коронавируса, ведь они напрямую на нее влияют, - добавляет Ольга Криворотько.

Не менее интересны и прогнозы по развитию смертности и заболеваемости в регионе на июль, ими тоже делятся математики.

- Наблюдается рост, но не резкий, как, например, в США. По смертности и количеству критических случаев (нуждающихся в подключении к аппарату ИВЛ) также ожидается небольшой рост: до 8 смертей и до 27 критических случаев за сутки. Данный сценарий развития учитывает ограниченные пассажиропотоки, индекс самоизоляции от «Яндекса» и отсутствие сторонних мер по развитию коронавирусной эпидемии (кроме приказа по ношению масок в общественных местах), - объясняют в институте.

В целом эксперты сходятся во мнении: смертность выросла. Возможно, часть смертей просто отнесли к другим причинам, не коронавирусным. Но стало ли от этого легче и спокойнее? Судя по математическому прогнозу, расслабляться пока рано.

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