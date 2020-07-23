Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 24 июля 2020 года: у сибиряков крепнет иммунитет

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 24 июля 2020 года не радуют: диагноз подтвердился уже у 8511 человек, среди них 513 детей. За прошедшие сутки COVID-19 был выявлен у 108 пациентов, регион занял 16-е место в общероссийском рейтинге распространения коронавируса.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Новосибирске на 24 июля 2020 года. ФОТО: сервис «Яндекс»

БОРЬБА С КОРОНАВИРУСОМ НА РАВНЫХ

В Новосибирской области рост числа заболевших почти сравнялся с количеством излечившихся от COVID-19 за сутки. По данным оперштаба, заболели 110 человек, а из больниц выписали 108 пациентов. Общее число излечившихся от COVID-19 составило 6 498 человек.

Среди новых заболевших коронавирусом за сутки — 11 детей. В детской больнице №3 находятся 57 детей с диагнозом COVID-19 и подозрением на опасное заболевание.

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ COVID-19

Пять человек скончались от коронавируса в Новосибирске всего за сутки. Как сообщили в оперативном штабе, это был мужчина в возрасте 71 год и четыре женщины, им было 70 лет, 75 лет, 77 лет и 83 года.

СИБИРЯКИ СТАЛИ ЛЕГЧЕ ПЕРЕНОСИТЬ ВИРУС

Новосибирцы стали более стойкими к коронавирусу — в этом уверен министр здравоохранения региона Константин Хальзов. В больницы стало поступать меньше пациентов в тяжелом состоянии, и люди не медлят с походом к врачу. Это позволяет быстрее выписывать излечившихся пациентов, быстрее освобождать койки в инфекционных госпиталях.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ:

Общее число зараженных за день: 110 человек.

Масочный режим: действует в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Школы: закрыты до 1 сентября 2020 года. Будут работать на очном обучении.

Торговые центры: частично открыты. Работают магазины всех категорий, но фудкорты, кинотеатры и детские площадки закрыты. Работает ИКЕА.

Кинотеатры: закрыты до 1 сентября 2020 года.

Гостиницы: закрыты до 1 августа 2020 года.

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Пляжи: разрешение на работу получили пляжи «Море Обское», «Бугринская роща», пляж «Звезда», три пляжа парка культуры и отдыха на ОбьГЭСЕ: «Детский», «У моря Обского» и «Бумеранг».

Рестораны: открыты только летние веранды. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. Всего в регионе открыто более 800 летних веранд.

Парки: доступны для прогулок.

Фитнес-центры: закрыты.

Спортшколы до 18 лет: будут открыты с 1 августа

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через сайт.

Дельфинарий: открыт, проводит шоу три раза в день со вторника по воскресенье.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Здесь сибирская язва, Эбола и черная оспа!»: журналистам «КП» удалось попасть в секретный центр, где наши ученые изобретают вакцину от коронавируса

Наши корреспонденты впервые побывали на территории закрытого вирусологического центра «Вектор» в Новосибирске (подробнее).

Коронавирус, хантавирус, грипп: вирусолог объяснил, чем различаются болезни-убийцы

Верно ли, что еще в прошлом году россияне массово болели уханьской заразой? Чем COVID-19 отличается от гриппа? И правда ли, что Китай ждет новая напасть — хантавирус? (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru